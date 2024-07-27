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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте
Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте: обзор матча 27 июля 2024
Индепендьенте Ривадавия
27.07.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 8 тур
1 : 0
Завершен
Индепендьенте
20'
S. Villa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте
89'
Желтая карточка
J. Quinonez
79'
Вторая желтая
A. Spörle
Замена
A. Mulet
️️️️
Э. Хам
71'
46'
Желтая карточка
A. Spörle
ГОЛ! 1:0!
S. Villa
Пас отдал
Э. Хам
20'
Начало матча
Статистика матча Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте
1
2
Всего ударов по воротам
10
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
4
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
195
390
Сейвы
2
3
Точность передач %
61
73
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.41
0.2
Матчи команд
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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