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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Расинг Клуб
Атлетико Сармиенто - Расинг Клуб: обзор матча 24 июля 2024
Атлетико Сармиенто
24.07.2024, среда, 23:15
Аргентина. Примера, 7 тур
1 : 0
Завершен
Расинг Клуб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Расинг Клуб
90'
+6
Желтая карточка
А. Мартинес
87'
Желтая карточка
Р. Мартинес
Замена
J. Andrada
️️️️
E. Méndez
80'
Желтая карточка
E. Méndez
77'
Начало матча
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Расинг Клуб
1
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
11
Нарушения
13
10
Офсайды
2
1
Количество передач
175
535
Сейвы
1
3
Точность передач %
48
80
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
10
xG (ожидаемые голы)
0.92
1.09
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Rapallini, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
Новости команд
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Атлетико Сармиенто
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ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
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