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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Банфилд
Индепендьенте - Банфилд: обзор матча 13 июня 2024
Индепендьенте
13.06.2024, четверг, 03:15
Аргентина. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Банфилд
52'
Г. Авалос (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Банфилд
Замена
A. Canelo
️️️️
Г. Авалос
90'
+2
86'
Желтая карточка
Э. Инсуа
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Авалос
52'
51'
Желтая карточка
C. Nunez
Желтая карточка
F. Aguilar
47'
Желтая карточка
Г. Авалос
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Индепендьенте - Банфилд
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
16
Офсайды
0
4
Количество передач
292
265
Сейвы
3
4
Точность передач %
71
72
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
2
xG (ожидаемые голы)
1.8
1.78
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
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