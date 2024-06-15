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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо
Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо: обзор матча 15 июня 2024
Унион Санта-Фе
15.06.2024, суббота, 22:00
Аргентина. Примера, 5 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Лоренсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо
45'
+4
Желтая карточка
Г. Кампи
Начало матча
Статистика матча Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо
1
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
7
2
Нарушения
11
11
Офсайды
2
2
Количество передач
299
306
Сейвы
2
6
Точность передач %
72
67
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
8
1
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.67
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
Новости команд
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Унион Санта-Фе
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