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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Ривер Плейт
Депортиво Риестра - Ривер Плейт: обзор матча 13 июня 2024
Депортиво Риестра
13.06.2024, четверг, 21:00
Аргентина. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ривер Плейт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Ривер Плейт
90'
+1
Желтая карточка
С. Боселли
34'
Желтая карточка
L. Gonzalez Pirez
Начало матча
Статистика матча Депортиво Риестра - Ривер Плейт
2
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
17
Офсайды
1
1
Количество передач
189
647
Сейвы
2
1
Точность передач %
48
82
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
4
6
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.66
2.09
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
Новости команд
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Депортиво Риестра
Ривер Плейт
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
«Гремио» – «Депортиво Риестра»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
14 апреля
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
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В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
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