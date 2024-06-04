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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Атлетико Сармиенто
Сан-Лоренсо - Атлетико Сармиенто: обзор матча 04 июня 2024
Сан-Лоренсо
04.06.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико Сармиенто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Атлетико Сармиенто
Замена
I. Leguizamon
️️️️
E. Cerutti
56'
Начало матча
Статистика матча Сан-Лоренсо - Атлетико Сармиенто
Всего ударов по воротам
23
5
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
10
0
Нарушения
5
21
Офсайды
1
1
Количество передач
550
182
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
56
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.32
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
Новости команд
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Сан-Лоренсо
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