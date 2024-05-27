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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Велес Сарсфилд
Индепендьенте - Велес Сарсфилд: обзор матча 27 мая 2024
Индепендьенте
27.05.2024, понедельник, 02:00
Аргентина. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Велес Сарсфилд
63'
Г. Авалос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Велес Сарсфилд
68'
Желтая карточка
B. Romero
Желтая карточка
A. Canelo
67'
ГОЛ! 1:0!
Г. Авалос
Пас отдал
М. Исла
63'
Начало матча
Статистика матча Индепендьенте - Велес Сарсфилд
1
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
14
22
Офсайды
5
3
Количество передач
339
296
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
66
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.46
1.18
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Велес Сарсфилд
1 : 0
18.10.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
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Индепендьенте
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