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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Сан-Лоренсо
Годой-Крус - Сан-Лоренсо: обзор матча 12 октября 2024
Годой-Крус
12.10.2024, суббота, 21:30
Аргентина. Примера, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сан-Лоренсо
35'
S. Ulariaga
45+15'
А. Гиай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Сан-Лоренсо
90'
+4
Пенальти не реализован!
F. Fydriszewski
86'
Замена
️️️️
N. Bustos
86'
Замена
️️️️
A. Cuello
Замена
️️️️
G. Abrego
82'
82'
Замена
M. Reali
️️️️
S. Sosa
82'
Замена
F. Fydriszewski
️️️️
E. Cerutti
Желтая карточка
M. Mendoza
66'
Желтая карточка
С. Андино
64'
47'
Замена
S. Sosa
️️️️
Э. Ремеди
Замена
J. Perez
️️️️
V. Poggi
47'
Замена
F. Altamira
️️️️
Т. Конечны
47'
Замена
С. Андино
️️️️
J. Bautista Cejas
47'
Замена
G. Abrego
️️️️
N. Fernández
47'
Замена
E. Pereyra
️️️️
Т. Галдамес
47'
Замена
M. Mendoza
️️️️
F. Rasmussen
47'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
S. Ulariaga
47'
47'
Замена
N. Bustos
️️️️
C. Ferreira
47'
Замена
️️️️
N. Barrios
47'
Замена
Г. Кампи
️️️️
Г. Лухан
47'
Замена
A. Cuello
️️️️
А. Барейро
47'
Замена
E. Cerutti
️️️️
I. Leguizamon
45'
+15
ГОЛ! 1:1!
А. Гиай
Пас отдал
Э. Ремеди
ГОЛ! 1:0!
S. Ulariaga
Пас отдал
Т. Конечны
35'
28'
Желтая карточка
C. Ferreira
19'
Желтая карточка
Э. Ремеди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
2
Pier Barrios
(К)
ЦЗ
3
Томас Галдамес
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
17
Томас Конечны
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
8
Nicolás Fernández
ЦП
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
9
Silvio Ulariaga
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
4
Агустин Гиай
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
5
Elián Irala
ЦП
18
Cristian Ferreira
ЦП
28
Nahuel Barrios
ЦП
28
Адам Барейро
(К)
ЦФ
14
Jhohan Romaña
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
10
Сантино Андино
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
20
Juan Perez
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
24
Marcos Montiel
ЦП
9
Daniel Barrea
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
16
Tomás Badaloni
ЦФ
25
Facundo Altamira
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
38
Santiago Martínez
ЦФ
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
1
Mateo Clemente
ВР
8
Fabricio López
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
15
Santiago Sosa
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
10
Iván Tapia
ЦП
15
Франциско Перруцци
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
19
F. Fydriszewski
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
4-4-2
1
4
3
Галдамес
23
2
17
Конечны
5
8
25
9
7
2-1-5-2
32
2
Лухан
3
5
Ремеди
4
Гиай
5
18
28
29
14
28
Барейро
23
23
23
23
7
10
Андино
10
Андино
7
8
26
26
8
25
20
20
25
3
Галдамес
17
17
3
Галдамес
9
9
9
9
17
Конечны
25
25
17
Конечны
2
Лухан
37
Кампи
37
Кампи
2
Лухан
5
Ремеди
15
15
5
Ремеди
80
80
19
19
18
19
19
18
28
Барейро
9
9
28
Барейро
29
7
7
29
Остались в запасе
Годой-Крус
Сан-Лоренсо
12
Roberto Ramírez
ВР
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
18
Gastón Moreyra
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
24
Marcos Montiel
ЦП
9
Daniel Barrea
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
16
Tomás Badaloni
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
38
Santiago Martínez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
20
Facundo Altamirano
ВР
1
Mateo Clemente
ВР
8
Fabricio López
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
10
Iván Tapia
ЦП
15
Франциско Перруцци
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
18
Gastón Moreyra
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
24
Marcos Montiel
ЦП
9
Daniel Barrea
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
16
Tomás Badaloni
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
38
Santiago Martínez
ЦФ
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
1
Mateo Clemente
ВР
8
Fabricio López
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
36
Daniel Herrera
ЦЗ
29
Себастьян Бланко
ЦП
26
Juan Cruz Vega
ЦП
10
Iván Tapia
ЦП
15
Франциско Перруцци
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
18
Diego Herazo
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Статистика матча Годой-Крус - Сан-Лоренсо
2
2
Всего ударов по воротам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
4
5
Офсайды
2
1
Удары мимо ворот
2
1
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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