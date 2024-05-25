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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Расинг Клуб
Тигре - Расинг Клуб: обзор матча 25 мая 2024
Тигре
25.05.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 3 тур
0 : 4
Завершен
Расинг Клуб
45+2'
А. Мартинес
77'
Х. Кинтеро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Расинг Клуб
Желтая карточка
К. Ломонако
77'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Х. Кинтеро
74'
Желтая карточка
С. Соса
68'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
А. Мартинес
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
А. Мартинес
Желтая карточка
Г. Марони
20'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Тигре - Расинг Клуб
2
1
Всего ударов по воротам
13
15
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
3
Нарушения
13
8
Офсайды
1
4
Количество передач
503
329
Сейвы
4
4
Точность передач %
84
75
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
3
12
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
0.68
3.02
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
Новости команд
Все
Тигре
Расинг Клуб
ЦСКА сделал конкретное предложение по уругвайскому защитнику
12 августа
7
У ЦСКА есть 3 кандидата на позицию правого защитника
6 августа
4
В «Расинге» подтвердили запрос ЦСКА по Мартирене
5 августа
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4 августа
5
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«Крылья» расстанутся с аргентинским защитником
12 июля
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7
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6 августа
4
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5 августа
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