Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Ланус
Сан-Лоренсо - Ланус: обзор матча 21 мая 2024
Сан-Лоренсо
21.05.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Ланус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Лоренсо - Ланус
86'
Замена
A. Lotti
️️️️
М. Морено
64'
Замена
Х. Хосе Касерес
️️️️
F. Ãlvarez
37'
Желтая карточка
F. Ãlvarez
22'
Желтая карточка
М. Морено
Начало матча
Статистика матча Сан-Лоренсо - Ланус
2
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
10
22
Офсайды
2
1
Количество передач
372
225
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
68
Удары мимо ворот
10
9
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.17
1.14
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Echavarria, Argentina
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
Новости команд
Все
Сан-Лоренсо
Ланус
«Ланус» – «Эстудиантес»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
«Оренбург» хочет арендовать вингера из чемпионата Аргентины
3 февраля
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
2025.04.21 11:49
2
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
«Ланус» – «Эстудиантес»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
«Оренбург» хочет арендовать вингера из чемпионата Аргентины
3 февраля
«Ланус» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.45
2025.11.21 10:45
Раскрыта зарплата новичка «Динамо» Касереса
2025.02.14 20:00
«Динамо» заплатит за Касереса в четыре раза больше его рыночной стоимости
2025.02.14 18:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+