Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо
Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо: обзор матча 12 мая 2024
Депортиво Риестра
12.05.2024, воскресенье, 21:30
Аргентина. Примера, 1 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Лоренсо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо
64'
Желтая карточка
C. SÃ¡nchez
60'
Замена
С. Бланко
️️️️
E. Cerutti
30'
Желтая карточка
J. Romaña
Начало матча
Статистика матча Депортиво Риестра - Сан-Лоренсо
2
Всего ударов по воротам
8
6
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
4
Нарушения
13
12
Количество передач
203
582
Сейвы
0
2
Точность передач %
53
84
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
0.35
0.49
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
Новости команд
Все
Депортиво Риестра
Сан-Лоренсо
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
«Гремио» – «Депортиво Риестра»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
14 апреля
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
2025.04.21 11:49
2
«Гремио» – «Депортиво Риестра»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
14 апреля
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
1 сентября
Российский игрок отправился на просмотр в известный клуб из Аргентины
5 мая
Неймар пропустил тренировку, не предупредив клуб
27 апреля
1
4 матча Серии A отменили из-за смерти Папы Римского
2025.04.21 11:49
2
«Пари НН» ведет переговоры по уругвайцу из клуба-чемпиона Аргентины
2025.01.22 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+