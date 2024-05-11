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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Тальерес де Кордоба
Индепендьенте - Тальерес де Кордоба: обзор матча 11 мая 2024
Индепендьенте
11.05.2024, суббота, 23:30
Аргентина. Примера, 1 тур
1 : 1
Завершен
Тальерес де Кордоба
10'
М. Каталан (АГ)
90+7'
Р. Соса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Индепендьенте - Тальерес де Кордоба
90'
+7
ГОЛ! 1:1!
Р. Соса
80'
Замена
Р. Соса
️️️️
Г. Боу
Желтая карточка
И. Марконе
68'
Замена
Г. Невес
️️️️
Г. Авалос
57'
Вторая желтая
A. Canelo
45'
+1
Желтая карточка
М. Исла
27'
23'
Желтая карточка
М. Галарса
Желтая карточка
A. Canelo
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Каталан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
22
Маурисио Исла
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
14
Alexis Canelo
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Тальерес де Кордоба
4
Матиас Каталан
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
80
Матиас Галарса
ЦП
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
7
Густаво Боу
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Индепендьенте
7
Julio Buffarini
ЦЗ
8
Габриэль Невес
ОП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
21
Felipe Aguilar
ЦФ
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
14
Silvio Martínez
ЦП
19
Рамон Соса
ЦФ
11
Valentin Depietri
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
1-1-1-2
22
Исла
23
Марконе
14
9
Авалос
3
2-1-2
4
Каталан
15
Риверос
80
Галарса
7
Боу
17
Эррера
9
Авалос
8
Невес
8
Невес
9
Авалос
7
Боу
19
Соса
19
Соса
7
Боу
Остались в запасе
Индепендьенте
Тальерес де Кордоба
7
Julio Buffarini
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
21
Felipe Aguilar
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
26
Лаутаро Моралес
ВР
14
Silvio Martínez
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Остались в запасе
7
Julio Buffarini
ЦЗ
28
Jhonny Quinonez
ЦП
21
Felipe Aguilar
ЦФ
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
14
Silvio Martínez
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Статистика матча Индепендьенте - Тальерес де Кордоба
3
1
1
Всего ударов по воротам
7
14
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
15
14
Офсайды
1
1
Количество передач
324
417
Сейвы
2
5
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.3
1.27
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
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