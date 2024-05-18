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Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сентрал Кост Маринерс - Сидней
Сентрал Кост Маринерс - Сидней: обзор матча 18 мая 2024
Сентрал Кост Маринерс
18.05.2024, суббота, 12:45
Австралия. А-лига, 1/2 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Сидней
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сентрал Кост Маринерс - Сидней
Желтая карточка
J. Farrell
90'
+7
Желтая карточка
M.
90'
+6
90'
Замена
J. Kucharski
️️️️
M. Burgess
Замена
H. Steele
️️️️
B. Tapp
76'
70'
Замена
P. Wood
️️️️
J. Courtney-Perkins
Замена
R. Edmondson
️️️️
A. Kuol
58'
Замена
M. Di Pizio
️️️️
C. Theoharous
58'
45'
+3
Желтая карточка
A. Caceres
Желтая карточка
S. Roux
41'
Желтая карточка
C. Theoharous
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
15
Storm Roux
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
45
Brian Kaltack
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
7
Christian Theoharous
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
4
Joshua Nisbet
ЦП
45
Alou Kuol
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
23
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
14
Hayden Matthews
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
14
Max Burgess
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
90
Фабио
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
10
Miguel Di Pizio
ЦП
27
Ryan Edmondson
ЦФ
27
Jing Lual
ЦФ
22
Ronald
ЦФ
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
8
Patrick Wood
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
4-4-2
20
Вукович
15
45
5
66
7
26
4
16
Балар
10
45
3-4-1-2
30
Редмэйн
23
4
16
Кинг
10
14
26
14
21
Мак
15
90
Фабио
26
16
16
26
7
10
10
7
45
27
27
45
4
8
8
4
14
9
9
14
Остались в запасе
Сентрал Кост Маринерс
Сидней
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
27
Jing Lual
ЦФ
22
Ronald
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
27
Jing Lual
ЦФ
22
Ronald
ЦФ
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
3
Aaron Gurd
ЦЗ
6
Matthew Scarcella
ЦП
19
Mitchell Glasson
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Главный тренер
Стив Корица
Статистика матча Сентрал Кост Маринерс - Сидней
4
1
Всего ударов по воротам
7
16
Удары в створ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Нарушения
7
16
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
2
5
Матчи команд
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Информация о матче
Главный судья:
Алиреза Фагани
(Кашмер)
Стадион:
Сентрал Кост Стэдиум
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