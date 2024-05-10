Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австралия. А-лига
Сидней - Сентрал Кост Маринерс
Сидней - Сентрал Кост Маринерс: обзор матча 10 мая 2024
Сидней
10.05.2024, пятница, 12:45
Австралия. А-лига, 1/2 финала
1 : 2
Ответный матч – 0 : 0
Завершен
Сентрал Кост Маринерс
25'
Д. Кинг
45+3'
J. Nisbet
56'
M. (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сидней - Сентрал Кост Маринерс
Замена
A. Gurd
️️️️
Р. Мак
84'
84'
Замена
B. Brandtman
️️️️
B. Tapp
Вторая желтая
C. Hollman
82'
76'
Замена
R. Edmondson
️️️️
A. Kuol
68'
Замена
R.
️️️️
C. Theoharous
Замена
G. Lacerda
️️️️
M. Burgess
64'
Красная карточка
Д. Родуэлл
63'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
M.
Замена
Фабио
️️️️
J. Courtney-Perkins
46'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
J. Nisbet
Желтая карточка
C. Hollman
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кинг
Пас отдал
A. Caceres
25'
20'
Желтая карточка
A. Kuol
Замена
M. Burgess
️️️️
Д. Гирдвуд-Райх
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сидней
30
Эндрю Редмэйн
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
3
Джейк Гирдвуд-Райх
ЦЗ
23
Rhyan Grant
ЦЗ
4
Jordan Courtney-Perkins
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
6
Джек Родуэлл
ЦП
6
Corey Hollman
ЦП
26
Luke Brattan
(К)
ЦП
10
Anthony Caceres
ЦП
14
Hayden Matthews
ЦП
Главный тренер
Стив Корица
Сентрал Кост Маринерс
20
Дэнни Вукович
(К)
ВР
45
Brian Kaltack
ЦЗ
66
Daniel Hall
ЦЗ
15
Storm Roux
ЦЗ
5
Jacob Farrell
ЦЗ
4
Joshua Nisbet
ЦП
26
Brad Tapp
ЦП
16
Макс Балар
ЦП
7
Christian Theoharous
ЦП
10
Mikael
ЦФ
45
Alou Kuol
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Сидней
1
Adam Pavlesic
ВР
3
Aaron Gurd
ЦЗ
14
Max Burgess
ЦП
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
90
Фабио
ЦФ
8
Patrick Wood
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Сентрал Кост Маринерс
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
37
Bailey Brandtman
ЦП
22
Ronald
ЦФ
27
Ryan Edmondson
ЦФ
27
Jing Lual
ЦФ
4-5-1
30
Редмэйн
16
Кинг
23
4
3
Гирдвуд-Райх
6
26
10
14
6
Родуэлл
21
Мак
4-4-2
20
Вукович
66
15
5
45
26
16
Балар
7
4
45
10
21
Мак
3
3
21
Мак
3
Гирдвуд-Райх
14
14
3
Гирдвуд-Райх
15
15
4
90
Фабио
90
Фабио
4
26
37
37
26
7
22
22
7
45
27
27
45
Остались в запасе
Сидней
Сентрал Кост Маринерс
1
Adam Pavlesic
ВР
8
Patrick Wood
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Марк Джексон
Остались в запасе
1
Adam Pavlesic
ВР
8
Patrick Wood
ЦФ
9
Jaiden Kucharski
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Warshawsky
ВР
21
Nathan Paull
ЦЗ
16
Harrison Steele
ЦП
27
Jing Lual
ЦФ
Главный тренер
Стив Корица
Главный тренер
Марк Джексон
Статистика матча Сидней - Сентрал Кост Маринерс
1
2
1
Всего ударов по воротам
4
9
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
17
9
Офсайды
2
2
Количество передач
472
525
Сейвы
4
0
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
- : -
06.12.2026
Мельбурн Виктори
Австралия. А-лига, Общий этап
Брисбен Роар
0 : 0
21.11.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Сити
2 : 1
31.10.2026
Сидней
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
2 : 1
25.10.2026
Аделаида Юнайтед
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
0 : 0
16.10.2026
Вестерн Сидней Уондерерс
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
- : -
12.12.2026
Брисбен Роар
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 3
28.11.2026
Окленд
Австралия. А-лига, Общий этап
Сидней
4 : 1
06.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Мельбурн Виктори
1 : 1
01.11.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Веллингтон Феникс
2 : 0
25.10.2026
Сентрал Кост Маринерс
Австралия. А-лига, Общий этап
Сентрал Кост Маринерс
2 : 2
17.10.2026
Ньюкасл Джетс
Информация о матче
Главный судья:
Benjamin Abraham, Australia
Стадион:
Allianz Stadium, Sydney
Новости команд
Все
Сидней
Сентрал Кост Маринерс
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
Суд разрешил арестовать экс-вингера «Баварии» и «Ювентуса»
2025.09.17 22:43
Дель Пьеро может возглавить Итальянскую федерацию футбола
2024.11.25 09:44
Известный бразильский футболист создал аккаунт на OnlyFans
2024.09.05 08:38
Легендарные футболисты, которые оказались в экзотических лигах – как их вообще туда занесло?
2023.12.20 23:50
«Шэньхуа» Слуцкого упустил победу в матче азиатской ЛЧ, ведя 2:0 к 75-й минуте
2024.11.05 13:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+