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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 15 мая 2024
Аталанта
15.05.2024, среда, 22:00
Италия. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
Ювентус
4'
Д. Влахович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Ювентус
Желтая карточка
Р. Толой
90'
+6
90'
Желтая карточка
Бремер
81'
Замена
Т. Веа
️️️️
А. Камбьясо
81'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Влахович
Желтая карточка
Б. Джимсити
78'
69'
Замена
К. Йылдыз
️️️️
Ф. Кьеза
Замена
Р. Толой
️️️️
М. де Рон
65'
62'
Замена
Ф. Миретти
️️️️
Х. Николусси Кавилья
Замена
А. Миранчук
️️️️
М. Пашалич
59'
Замена
Д. Скальвини
️️️️
И. Хин
59'
Замена
Х. Хатебур
️️️️
Д. Дзаппакоста
59'
55'
Желтая карточка
Д. Влахович
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Ш. Де Кетеларе
46'
Желтая карточка
И. Хин
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
Д. Влахович
Пас отдал
А. Камбьясо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К)
ОП
8
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Эдерсон
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Федерико Гатти
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
13
Данило
(К)
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
22
Уэстон МакКенни
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
41
Ханс Николусси Кавилья
ЦП
28
Душан Влахович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
Ювентус
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
24
Карлос Алькарас
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
22
Тимоти Веа
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
10
Кенан Йылдыз
ЦФ
4-2-1-2-1
29
Карнесекки
13
Руджери
4
Хин
19
Джимсити
77
Дзаппакоста
15
де Рон
8
Коопмейнерс
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
8
Пашалич
11
Лукман
4-3-2-1
1
Перин
13
Данило
4
Гатти
3
Бремер
20
Камбьясо
22
МакКенни
12
Рабьо
41
Кавилья
16
Айлинг
14
Кьеза
28
Влахович
15
де Рон
2
Толой
2
Толой
15
де Рон
4
Хин
42
Скальвини
42
Скальвини
4
Хин
77
Дзаппакоста
33
Хатебур
33
Хатебур
77
Дзаппакоста
8
Пашалич
59
Миранчук
59
Миранчук
8
Пашалич
17
Де Кетеларе
19
Туре
19
Туре
17
Де Кетеларе
41
Кавилья
21
Миретти
21
Миретти
41
Кавилья
20
Камбьясо
22
Веа
22
Веа
20
Камбьясо
28
Влахович
30
Милик
30
Милик
28
Влахович
14
Кьеза
10
Йылдыз
10
Йылдыз
14
Кьеза
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Франческо Росси
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
21
Джованни Бонфанти
ЦЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
Остались в запасе
23
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
24
Карлос Алькарас
ЦП
18
Филип Костич
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Ювентус
3
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
2
2
Нарушения
13
9
Офсайды
0
3
Количество передач
599
314
Сейвы
1
1
Точность передач %
86
74
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
2 : 3
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Ювентус
Италия. Серия А, 13 тур
Комо
- : -
29.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
4 : 1
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Главный судья:
Фабио Мареска
(Неаполь)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
Okko
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