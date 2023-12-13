«Ред Булл Зальцбург» отпраздновал выход на клубный ЧМ-2025 фрагментом из фильма «Борат»

Определился последний участник клубного ЧМ-2025 от Европы

Президент «Наполи» рассказал о несостоявшемся переходе Холанда

Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)