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Рапид
Зальцбург
«Ред Булл Зальцбург» отпраздновал выход на клубный ЧМ-2025 фрагментом из фильма «Борат»
18 апреля, 15:21
0
Определился последний участник клубного ЧМ-2025 от Европы
18 апреля, 00:24
2
Президент «Наполи» рассказал о несостоявшемся переходе Холанда
1 марта, 14:38
1
Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)
13 декабря 2023, 01:05
0
Обзор матча «Зальцбург» – «Бенфика» голы и лучшие моменты (Видео)
13 декабря 2023, 00:58
0
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
2
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
25 февраля 2022, 01:50
1
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
17 февраля 2022, 22:55
1
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
13 января 2022, 18:59
1
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
2
«Ред Булл Зальцбург» отпраздновал выход на клубный ЧМ-2025 фрагментом из фильма «Борат»
18 апреля, 15:21
0
Определился последний участник клубного ЧМ-2025 от Европы
18 апреля, 00:24
2
Президент «Наполи» рассказал о несостоявшемся переходе Холанда
1 марта, 14:38
1
Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)
13 декабря 2023, 01:05
0
Обзор матча «Зальцбург» – «Бенфика» голы и лучшие моменты (Видео)
13 декабря 2023, 00:58
0
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Рапид
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Зальцбург
7 : 0
24.02.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
3 : 0
25.02.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Рапид
1 : 1
03.03.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Зальцбург
1 : 0
03.03.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 22 тур
ЛАСК
0 : 1
09.03.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
2 : 0
05.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
5 : 0
28.04.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия К
1 : 1
10.03.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Рапид
1 : 1
03.03.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
3 : 0
25.02.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
2 : 0
05.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Зальцбург
2 : 2
28.04.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 22 тур
ЛАСК
0 : 1
09.03.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Зальцбург
1 : 0
03.03.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Зальцбург
7 : 0
24.02.2024
Аустрия Л

Рапид - Зальцбург: обзор матча 05 мая 2024

Рапид
05.05.2024, воскресенье, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Матч завершен
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Зальцбург
51' М. Груль (П)
73' Г. Бургшталлер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Рапид - Зальцбург
Матч завершен
Замена
Dennis Kaygin ️️️️➡️️ Маттиас Зайдль
90' +7
Замена
Jovan Živković ️️️️➡️️ Гуидо Бургшталлер
90' +7
90' +6
Желтая карточка
Страхиня Павлович
Желтая карточка
Максимилиан Хофманн
85'
80'
Замена
Люка Гурна ️️️️➡️️ Мадс Бидструп
ГОЛ! 2:0
Гуидо Бургшталлер
73'
65'
Замена
Секу Койта ️️️️➡️️ Мамади Дьямбу
65'
Замена
Роко Шимич ️️️️➡️️ Доржель Нене
Желтая карточка
Торстен Шик
59'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Марко Груль
51'
49'
Желтая карточка
Оскар Глух
46'
Замена
Аманква Форсон ️️️️➡️️ Лука Сучич
Желтая карточка
Леопольд Кверфельд
31'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
45
Никлас Хедл
ВР
20
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
6
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
43
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Николас Саттльбергер
ОП
13
Торстен Шик
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
18
Маттиас Зайдль
АП
27
Марко Груль
ЛВ
9
Гуидо Бургшталлер
(К) ЦФ
17
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Зальцбург
24
Александер Шлагер
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
29
Дауда Гиндо
ЛЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
15
Мамади Дьямбу
ОП
10
Лука Сучич
(К) ЦП
18
Мадс Бидструп
ЦП
30
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
19
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
24
Dennis Kaygin
ЦП
58
Furkan Dursun
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
49
Jovan Živković
ЦФ
Зальцбург
13
Тимо Хорн
ВР
25
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
27
Люка Гурна
ОП
32
Аманква Форсон
АП
23
Роко Шимич
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
3-1-2-2-2
45
Хедл
20
Хофманн
6
Касанвирьо
43
Кверфельд
34
Саттльбергер
13
Шик
8
Гргич
27
Груль
18
Зайдль
17
9
Бургшталлер
4-1-2-1-2
24
Шлагер
3
Терзич
31
Павлович
6
Байду
29
Гиндо
15
Дьямбу
10
Сучич
18
Бидструп
30
Глух
19
Конате
45
Нене
18
Зайдль
24
24
18
Зайдль
9
Бургшталлер
49
49
9
Бургшталлер
18
Бидструп
27
Гурна
27
Гурна
18
Бидструп
10
Сучич
32
Форсон
32
Форсон
10
Сучич
45
Нене
23
Шимич
23
Шимич
45
Нене
15
Дьямбу
20
Койта
20
Койта
15
Дьямбу
Остались в запасе
Рапид
Зальцбург
25
Пауль Гартлер
ВР
19
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
58
Furkan Dursun
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
13
Тимо Хорн
ВР
25
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
19
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
58
Furkan Dursun
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
Остались в запасе
13
Тимо Хорн
ВР
25
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
4
Хендри Бланк
ЦЗ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Рапид - Зальцбург
3
2
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
16
10
Офсайды
3
1
Количество передач
290
487
Сейвы
2
0
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
1
7
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Информация о матче
Главный судья:
Christian-Petru Ciochirca, Austria
Стадион:
Альянц
Австрия. Бундеслига
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ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
- : -
18.05.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
- : -
19.05.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
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19.05.2024
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