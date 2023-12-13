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«Ред Булл Зальцбург» отпраздновал выход на клубный ЧМ-2025 фрагментом из фильма «Борат»
Определился последний участник клубного ЧМ-2025 от Европы
Президент «Наполи» рассказал о несостоявшемся переходе Холанда
Лига чемпионов. «Интер» и «Сосьедад» голов не забили, Захарян отыграл 77 минут; гол+пас Ди Марии принесли «Бенфике» победу над «Зальцбургом» (3:1)
Обзор матча «Зальцбург» – «Бенфика» голы и лучшие моменты (Видео)