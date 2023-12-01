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Аустрия К
ЛАСК
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
30 ноября 2023, 13:36
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 21:38
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
21 сентября 2023, 18:41
0
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
2
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
Андре Силва: «Игроки «Милана» бьются друг за друга»
15 сентября 2017, 08:29
1
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
30 ноября 2023, 13:36
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 21:38
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
21 сентября 2023, 18:41
0
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Аустрия К
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Австрия. Бундеслига, 20 тур
ЛАСК
0 : 1
24.02.2024
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Аустрия К
2 : 0
25.02.2024
Блау-Вайс
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1 : 0
03.03.2024
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Австрия. Бундеслига, 21 тур
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0 : 0
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0 : 2
05.05.2024
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3 : 2
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1 : 0
03.03.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
2 : 0
25.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
0 : 2
05.05.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
5 : 0
28.04.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 22 тур
ЛАСК
0 : 1
09.03.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
0 : 0
03.03.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 20 тур
ЛАСК
0 : 1
24.02.2024
Вольфсберг

Аустрия К - ЛАСК: обзор матча 05 мая 2024

Аустрия К
05.05.2024, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 8 тур
0 : 2
Матч завершен
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ЛАСК
21' М. Любичич
47' М. Любичич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аустрия К - ЛАСК
Матч завершен
86'
Замена
Роберт Жуль ️️️️➡️️ Марин Любичич
86'
Замена
Санусси Ба ️️️️➡️️ Джордж Белло
Замена
Jannik Thomas Robatsch ️️️️➡️️ Йонас Арвейлер
82'
80'
Замена
Максим Таловеров ️️️️➡️️ Валон Бериша
Замена
Рико Бенателли ️️️️➡️️ Кристофер Цветко
66'
64'
Замена
Ленни Пинтор ️️️️➡️️ Adil Taoui
62'
Желтая карточка
Саша Хорват
60'
Желтая карточка
Филип Стойкович
Замена
Aaron Sky Schwarz ️️️️➡️️ Соломон Бонна
52'
Желтая карточка
Соломон Бонна
51'
47'
ГОЛ! 0:2
Марин Любичич
21'
ГОЛ! 0:1
Марин Любичич
Желтая карточка
Синан Карвейна
7'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К) ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
14
Кристофер Цветко
ЦП
19
Энди Ирвинг
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
23
Макс Безушков
ЦП
10
Синан Карвейна
ПВ
39
Йонас Арвейлер
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
ЛАСК
1
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
5
Филипп Цирайс
(К) ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
17
Мозес Усор
ПВ
9
Марин Любичич
ЦФ
44
Adil Taoui
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
34
Jannik Thomas Robatsch
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
20
Рико Бенателли
ЦП
77
Aaron Sky Schwarz
ЦП
6
Ali Loune
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
19
Ленни Пинтор
ЛВ
37
Лукас Копадо
ЦФ
10
Роберт Жуль
ЦФ
4-4-1-1
13
Менцель
33
Шумахер
37
Виммер
31
Марер
2
Бонна
14
Цветко
24
Верницниг
23
Безушков
19
Ирвинг
10
Карвейна
39
Арвейлер
4-1-3-2
1
Лаваль
16
Андраде
5
Цирайс
22
Стойкович
2
Белло
14
Бериша
17
Усор
30
Хорват
29
Флеккер
44
9
Любичич
39
Арвейлер
34
34
39
Арвейлер
14
Цветко
20
Бенателли
20
Бенателли
14
Цветко
2
Бонна
77
77
2
Бонна
2
Белло
25
Ба
25
Ба
2
Белло
14
Бериша
4
Таловеров
4
Таловеров
14
Бериша
44
19
Пинтор
19
Пинтор
44
9
Любичич
10
Жуль
10
Жуль
9
Любичич
Остались в запасе
Аустрия К
ЛАСК
1
Marco Knaller
ВР
7
Флориан Яриц
ЛП
6
Ali Loune
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
37
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
7
Флориан Яриц
ЛП
6
Ali Loune
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
37
Лукас Копадо
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Аустрия К - ЛАСК
2
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
48
52
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
13
Офсайды
0
3
Количество передач
408
438
Сейвы
1
1
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alan Kijas, Austria
Стадион:
Worthersee Stadion, Klagenfurt
Австрия. Бундеслига
Все
Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
- : -
18.05.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
- : -
19.05.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
- : -
19.05.2024
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