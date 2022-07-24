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Хартберг
Аустрия К
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
3
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
4
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
2
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
24 июля 2022, 14:45
3
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
9 июля 2021, 20:59
4
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
29 июня 2018, 20:56
2
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
7 декабря 2017, 23:14
1
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
20 октября 2017, 00:05
4
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
28 сентября 2017, 23:59
2
Андре Силва: «Игроки «Милана» бьются друг за друга»
15 сентября 2017, 08:29
1
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Хартберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Альтах
1 : 2
24.02.2024
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Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
2 : 0
25.02.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Тироль
1 : 0
03.03.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Зальцбург
1 : 0
03.03.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Хартберг
1 : 1
10.03.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Штурм
1 : 1
05.05.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
3 : 2
28.04.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Хартберг
1 : 1
10.03.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Тироль
1 : 0
03.03.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Альтах
1 : 2
24.02.2024
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
0 : 2
05.05.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Хартберг
3 : 2
28.04.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия К
1 : 1
10.03.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Зальцбург
1 : 0
03.03.2024
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
2 : 0
25.02.2024
Блау-Вайс

Хартберг - Аустрия К: обзор матча 28 апреля 2024

Хартберг
28.04.2024, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
3 : 2
Матч завершен
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Аустрия К
2' Д. Авдияй
16' Д. Авдияй
33' Д. Авдияй
50' Э. Ирвинг
71' Й. Арвейлер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Хартберг - Аустрия К
Матч завершен
90'
Замена
Флориан Яриц ️️️️➡️️ Кристофер Цветко
90'
Замена
Sebastian Soto ️️️️➡️️ Синан Карвейна
Замена
Рубен Провиденсе ️️️️➡️️ Мамаду Сангаре
90'
86'
Желтая карточка
Макс Безушков
86'
Замена
Jannik Thomas Robatsch ️️️️➡️️ Макс Безушков
Замена
Michael Steinwender ️️️️➡️️ Максимилиан Энтруп
86'
Замена
Julian Halwachs ️️️️➡️️ Доминик Фризер
86'
Замена
Maximilian Fillafer ️️️️➡️️ Доминик Прокоп
75'
Замена
Усман Диаките ️️️️➡️️ Тобиас Кайнц
75'
71'
ГОЛ! 3:2
Йонас Арвейлер
Желтая карточка
Юрген Хайль
63'
50'
ГОЛ! 3:1
Энди Ирвинг
46'
Замена
Кристофер Верницниг ️️️️➡️️ Соломон Бонна
Желтая карточка
Мануэль Пфайфер
45'
40'
Желтая карточка
Соломон Бонна
ГОЛ! 3:0
Донис Авдияй
33'
ГОЛ! 2:0
Донис Авдияй
16'
ГОЛ! 1:0
Донис Авдияй
2'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
20
Мануэль Пфайфер
ЛЗ
5
Ibane Bowat
ЦЗ
14
Пауль Компош
ЦЗ
23
Тобиас Кайнц
ЦЗ
28
Юрген Хайль
(К) ЦП
27
Доминик Прокоп
АП
45
Мамаду Сангаре
АП
10
Донис Авдияй
ЛВ
33
Доминик Фризер
ПВ
11
Максимилиан Энтруп
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К) ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
14
Кристофер Цветко
ЦП
20
Рико Бенателли
ЦП
19
Энди Ирвинг
ЦП
23
Макс Безушков
ЦП
10
Синан Карвейна
ПВ
39
Йонас Арвейлер
ЦФ
Главный тренер
Петер Пакульт
Хартберг
39
Tobias Knoflach
ВР
12
Michael Steinwender
ЦЗ
3
Angelo Brückner
ЦЗ
32
Усман Диаките
ОП
25
Julian Halwachs
ЦП
37
Maximilian Fillafer
ЦП
70
Рубен Провиденсе
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
34
Jannik Thomas Robatsch
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
77
Aaron Sky Schwarz
ЦП
6
Ali Loune
ЦП
11
Sebastian Soto
ЦФ
4-1-3-2
1
20
Пфайфер
14
Компош
23
Кайнц
5
28
Хайль
10
Авдияй
45
Сангаре
33
Фризер
11
Энтруп
27
Прокоп
4-4-1-1
13
Менцель
2
Бонна
37
Виммер
31
Марер
33
Шумахер
20
Бенателли
19
Ирвинг
23
Безушков
14
Цветко
10
Карвейна
39
Арвейлер
11
Энтруп
12
12
11
Энтруп
23
Кайнц
32
Диаките
32
Диаките
23
Кайнц
33
Фризер
25
25
33
Фризер
27
Прокоп
37
37
27
Прокоп
45
Сангаре
70
Провиденсе
70
Провиденсе
45
Сангаре
23
Безушков
34
34
23
Безушков
14
Цветко
7
Яриц
7
Яриц
14
Цветко
2
Бонна
24
Верницниг
24
Верницниг
2
Бонна
10
Карвейна
11
11
10
Карвейна
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия К
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Шопп
1
Marco Knaller
ВР
77
Aaron Sky Schwarz
ЦП
6
Ali Loune
ЦП
Главный тренер
Петер Пакульт
Остались в запасе
39
Tobias Knoflach
ВР
3
Angelo Brückner
ЦЗ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
77
Aaron Sky Schwarz
ЦП
6
Ali Loune
ЦП
Главный тренер
Маркус Шопп
Главный тренер
Петер Пакульт
Статистика матча Хартберг - Аустрия К
2
2
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
7
6
Владение мячом %
46
54
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
3
Нарушения
10
9
Офсайды
1
4
Количество передач
431
488
Сейвы
4
4
Точность передач %
81
83
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
11
8
Удары из-за пределов штрафной
3
0
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Информация о матче
Главный судья:
Markus Hameter, Austria
Стадион:
Profertil Arena Hartberg, Hartberg
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ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
- : -
18.05.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
- : -
19.05.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
- : -
19.05.2024
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