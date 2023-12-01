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ЛАСК
Рапид
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
30 ноября 2023, 13:36
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 21:38
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
21 сентября 2023, 18:41
0
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
1 декабря 2023, 00:56
0
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
30 ноября 2023, 13:36
0
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
21 сентября 2023, 21:45
0
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
21 сентября 2023, 21:38
0
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
21 сентября 2023, 18:41
0
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
31 августа 2023, 23:12
2
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
25 февраля 2022, 01:50
1
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
17 февраля 2022, 22:55
1
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
13 января 2022, 18:59
1
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары
13 декабря 2021, 16:23
2
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Последние матчи
Все
ЛАСК
Рапид
Австрия. Бундеслига, 20 тур
ЛАСК
0 : 1
24.02.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
3 : 0
25.02.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
0 : 0
03.03.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Рапид
1 : 1
03.03.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 22 тур
ЛАСК
0 : 1
09.03.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
0 : 2
05.05.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
5 : 0
28.04.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 22 тур
ЛАСК
0 : 1
09.03.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
0 : 0
03.03.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 20 тур
ЛАСК
0 : 1
24.02.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Рапид
2 : 0
05.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 7 тур
ЛАСК
5 : 0
28.04.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия К
1 : 1
10.03.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Рапид
1 : 1
03.03.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Рапид
3 : 0
25.02.2024
Аустрия

ЛАСК - Рапид: обзор матча 28 апреля 2024

ЛАСК
28.04.2024, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
5 : 0
Матч завершен
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Рапид
31' М. Любичич (П)
36' Ф. Флеккер
38' A. Taoui
56' С. Хорват
60' М. Любичич
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ЛАСК - Рапид
Матч завершен
87'
Желтая карточка
Кристоф Ланг
Замена
Санусси Ба ️️️️➡️️ Джордж Белло
83'
Замена
Ленни Пинтор ️️️️➡️️ Adil Taoui
71'
71'
Замена
Торстен Шик ️️️️➡️️ Мориц Освальд
68'
Желтая карточка
Нерайсо Касанвирьо
Желтая карточка
Филип Стойкович
68'
Замена
Феликс Лукенедер ️️️️➡️️ Валон Бериша
65'
61'
Замена
Маттиас Зайдль ️️️️➡️️ Dennis Kaygin
ГОЛ! 5:0
Марин Любичич
60'
ГОЛ! 4:0
Саша Хорват
56'
46'
Желтая карточка
Роман Кершбаум
46'
Замена
Теренс Конголо ️️️️➡️️ Леопольд Кверфельд
41'
Желтая карточка
Николас Саттльбергер
ГОЛ! 3:0
Adil Taoui
38'
ГОЛ! 2:0
Флориан Флеккер
36'
ГОЛ с пенальти! 1:0
Марин Любичич
31'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
1
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
22
Филип Стойкович
ЦЗ
14
Валон Бериша
ЦП
30
Саша Хорват
(К) АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
17
Мозес Усор
ПВ
44
Adil Taoui
ЦФ
9
Марин Любичич
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Рапид
45
Никлас Хедл
ВР
6
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
19
Михаэль Соллбауэр
ЦЗ
43
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
34
Николас Саттльбергер
ОП
24
Dennis Kaygin
ЦП
57
Ismaïl Seydi
ЦП
28
Мориц Освальд
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
27
Марко Груль
(К) ЛВ
17
Fally Mayulu
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
19
Ленни Пинтор
ЛВ
37
Лукас Копадо
ЦФ
10
Роберт Жуль
ЦФ
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
15
Теренс Конголо
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
22
Isak Jansson
ЦП
18
Маттиас Зайдль
АП
10
Кристоф Ланг
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
4-1-3-2
1
Лаваль
2
Белло
16
Андраде
22
Стойкович
4
Таловеров
14
Бериша
29
Флеккер
30
Хорват
17
Усор
9
Любичич
44
3-1-4-1-1
45
Хедл
6
Касанвирьо
19
Соллбауэр
43
Кверфельд
34
Саттльбергер
57
28
Освальд
5
Кершбаум
24
27
Груль
17
2
Белло
25
Ба
25
Ба
2
Белло
14
Бериша
33
Лукенедер
33
Лукенедер
14
Бериша
44
19
Пинтор
19
Пинтор
44
43
Кверфельд
15
Конголо
15
Конголо
43
Кверфельд
28
Освальд
13
Шик
13
Шик
28
Освальд
24
18
Зайдль
18
Зайдль
24
Остались в запасе
ЛАСК
Рапид
28
Йорг Зибенхандль
ВР
37
Лукас Копадо
ЦФ
10
Роберт Жуль
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
25
Пауль Гартлер
ВР
22
Isak Jansson
ЦП
10
Кристоф Ланг
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
37
Лукас Копадо
ЦФ
10
Роберт Жуль
ЦФ
Остались в запасе
25
Пауль Гартлер
ВР
22
Isak Jansson
ЦП
10
Кристоф Ланг
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча ЛАСК - Рапид
1
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
9
Нарушения
6
15
Офсайды
1
2
Количество передач
394
360
Сейвы
1
2
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Christopher Jager, Austria
Стадион:
Raiffeisen Arena, Linz
Австрия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
- : -
18.05.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
- : -
19.05.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
- : -
19.05.2024
Аустрия К
Россия
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