Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
Лига Европы. Победы «Ливерпуля», «Байера» и «Марселя»; ассист Кокорина не помог «Арису» выиграть у «Рейнджерс»
«Ливерпуль» – «ЛАСК»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2023
Лига Европы. «Ливерпуль», «Байер» и «Рома» стартовали с побед
Обзор матча ЛАСК – «Ливерпуль»: голы и лучшие моменты (видео)
Стали известны стартовые составы на матч ЛАСК – «Ливерпуль»: 21 сентября
Кокорин сыграл за «Фиорентину» впервые за 16 месяцев
Лига конференций. «Витесс», «Славия» и ПАОК вышли в 1/8 финала
Лига конференций. «Рапид», ПСВ, «Славия» и «Мидтьюлланд» выиграли в первых матчах 1/16 финала
«Барса» прервала аренду полузащитника Демира. Он досрочно вернулся в «Рапид»
Жеребьевка стыков Лиги конференций. «Марсель» – «Карабах», «Спарта» – «Партизан» и другие пары