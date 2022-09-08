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Аустрия Л
Аустрия
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
«Зальцбург» – обладатель Кубка Австрии
30 мая 2020, 08:42
1
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
6
«Зальцбург» – обладатель Кубка Австрии
30 мая 2020, 08:42
1
«Спартак» может приобрести 21-летнего ганского нападающего
25 января 2017, 02:13
9
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
6
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
2
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Последние матчи
Все
Аустрия Л
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Рапид
1 : 1
03.03.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
1 : 2
03.03.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия Л
2 : 0
10.03.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия
2 : 0
10.03.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
2 : 2
26.04.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
1 : 0
11.05.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия Л
2 : 0
03.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Тироль
0 : 0
27.04.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия Л
2 : 0
10.03.2024
Блау-Вайс
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Рапид
1 : 1
03.03.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
0 : 4
11.05.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия Л
2 : 0
03.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
2 : 2
26.04.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия
2 : 0
10.03.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
1 : 2
03.03.2024
Аустрия

Аустрия Л - Аустрия: обзор матча 03 мая 2024

Аустрия Л
03.05.2024, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, 8 тур
2 : 0
Матч завершен
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Аустрия
24' П. Грабхер
28' Л. Фридрикас
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аустрия Л - Аустрия
Матч завершен
Замена
Стефано Сурданович ️️️️➡️️ Ben Bobzien
88'
82'
Замена
Александер Шмидт ️️️️➡️️ Муарем Хускович
78'
Желтая карточка
Манфред Фишер
77'
Замена
Ромео Вучич ️️️️➡️️ Хаким Генуш
69'
Желтая карточка
Маттео Мейсль
57'
Замена
Мориц Вельс ️️️️➡️️ Марвин Поцман
57'
Замена
Фисник Аслани ️️️️➡️️ Андреас Грубер
Замена
Торбен Рейн ️️️️➡️️ Лукас Фридрикас
40'
ГОЛ! 2:0
Лукас Фридрикас
28'
ГОЛ! 1:0
Пиус Грабхер
24'
Замена
N. Gorzel ️️️️➡️️ Андерсон
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
13
Matheus Lins
ЦЗ
31
Маттиас Мак
(К) ЦЗ
3
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
15
Namory Cisse
ЦФ
10
Лукас Фридрикас
ЦФ
19
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
41
Франс Кретциг
ЛЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
66
Марвин Мартинс
ЦЗ
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
30
Манфред Фишер
(К) АП
19
Марвин Поцман
ЦФ
9
Муарем Хускович
ЦФ
17
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия Л
21
Аммар Хелак
ВР
5
Leo Mätzler
ЦЗ
20
N. Gorzel
ЦП
8
Торбен Рейн
ЦП
22
Ядали Диаби
АП
70
Стефано Сурданович
ПВ
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
37
Мориц Вельс
ЛП
33
Александер Шмидт
ЦФ
27
Ромео Вучич
ЦФ
10
Фисник Аслани
ЦФ
3-2-2-3
27
Ширль
13
31
Мак
3
Боатенг
28
Андерсон
7
Гмайнер
33
Тифенбах
23
Грабхер
19
10
Фридрикас
15
3-2-1-1-3
1
Фрюхтль
24
Плавотич
66
Мартинс
40
Мейсль
21
Генуш
41
Кретциг
26
Ранфтль
30
Фишер
17
Грубер
9
Хускович
19
Поцман
28
Андерсон
20
20
28
Андерсон
10
Фридрикас
8
Рейн
8
Рейн
10
Фридрикас
19
70
Сурданович
70
Сурданович
19
19
Поцман
37
Вельс
37
Вельс
19
Поцман
9
Хускович
33
Шмидт
33
Шмидт
9
Хускович
21
Генуш
27
Вучич
27
Вучич
21
Генуш
17
Грубер
10
Аслани
10
Аслани
17
Грубер
Остались в запасе
Аустрия Л
Аустрия
21
Аммар Хелак
ВР
5
Leo Mätzler
ЦЗ
22
Ядали Диаби
АП
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
99
Мирко Кос
ВР
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
21
Аммар Хелак
ВР
5
Leo Mätzler
ЦЗ
22
Ядали Диаби
АП
25
Paterson Chato Nguendong
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
Главный тренер
Маркус Мадер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Аустрия Л - Аустрия
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
12
11
Офсайды
5
1
Количество передач
325
505
Сейвы
4
6
Точность передач %
55
70
Удары мимо ворот
6
8
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Alexander Harkam, Austria
Стадион:
Planet Pure Stadion, Lustenau
Австрия. Бундеслига
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Текущие
Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
- : -
18.05.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
- : -
19.05.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
- : -
19.05.2024
Аустрия К
Россия
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