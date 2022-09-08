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Аустрия
Альтах
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
17 июня 2022, 19:55
1
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
6
«Сочи» объявил о переходе полузащитника из Австрии
16 января, 21:21
1
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
8 сентября 2022, 21:50
1
Товарищеский матч. «Сочи» сыграл вничью с «Аустрией»
25 января 2022, 17:26
1
Михаил Кержаков: «Разочаровали болельщиков, к сожалению. И по счету, и по игре»
23 марта 2019, 23:38
6
Нету – о матче с «Аустрией»: «Это лишь товарищеская игра. Не будет проецировать ее итоги на официальные встречи»
23 марта 2019, 22:47
2
Чемпион мира Клозе возглавил девятую команду Австрии
17 июня 2022, 19:55
1
Лига Европы.«Белененсеш» – последний участник группового этапа
28 августа 2015, 01:24
2
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Последние матчи
Все
Аустрия
Альтах
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
1 : 2
03.03.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
0 : 0
03.03.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия
2 : 0
10.03.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсберг
1 : 1
10.03.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
2 : 2
26.04.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия
0 : 4
11.05.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия Л
2 : 0
03.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
2 : 2
26.04.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Аустрия
2 : 0
10.03.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Блау-Вайс
1 : 2
03.03.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Тироль
0 : 1
11.05.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Альтах
0 : 1
04.05.2024
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Аустрия
2 : 2
26.04.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 22 тур
Вольфсберг
1 : 1
10.03.2024
Альтах
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Альтах
0 : 0
03.03.2024
ЛАСК

Аустрия - Альтах: обзор матча 26 апреля 2024

Аустрия
26.04.2024, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Матч завершен
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Альтах
25' М. Хускович
85' Ф. Аслани
31' М. Бере (П)
88' Л. Фадингер
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Аустрия - Альтах
Матч завершен
Замена
Марвин Поцман ️️️️➡️️ Доминик Фиц
90'
88'
ГОЛ! 2:2
Лукас Фадингер
88'
Замена
Атдхе Нухиу ️️️️➡️️ Мике-Штефен Бере
88'
Замена
Sofian Bahloul ️️️️➡️️ Jan Jurčec
ГОЛ! 2:1
Фисник Аслани
85'
Желтая карточка
Доминик Фиц
79'
Замена
Фисник Аслани ️️️️➡️️ Андреас Грубер
78'
Замена
Ромео Вучич ️️️️➡️️ Муарем Хускович
78'
74'
Желтая карточка
Леонардо Лукачевич
Замена
Мануэль Польстер ️️️️➡️️ Мориц Вельс
70'
64'
Желтая карточка
Мике-Штефен Бере
61'
Желтая карточка
Лукас Ягер
57'
Замена
Кристиан Гебауэр ️️️️➡️️ Густаво Сантос
Желтая карточка
Муарем Хускович
39'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1
Мике-Штефен Бере
Желтая карточка
Йоханнес Хандль
30'
Желтая карточка
Лукас Гальвао
30'
ГОЛ! 1:0
Муарем Хускович
25'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
41
Франс Кретциг
ЛЗ
24
Тин Плавотич
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
37
Мориц Вельс
ЛП
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
30
Манфред Фишер
(К) АП
17
Андреас Грубер
ЦФ
9
Муарем Хускович
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Альтах
31
Alexander Eckmayr
ВР
15
Пауль Коллер
ЦЗ
5
Лукас Гугганиг
ЦЗ
22
Pascal Juan Estrada
ЦЗ
23
Лукас Ягер
(К) ЦЗ
14
Весел Демаку
ОП
8
Мике-Штефен Бере
ЦП
30
Лукас Фадингер
АП
28
Jan Jurčec
ЦФ
29
Mohamed Ouédraogo
ЦФ
20
Густаво Сантос
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шерб
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
66
Марвин Мартинс
ЦЗ
11
Мануэль Польстер
ЛВ
27
Ромео Вучич
ЦФ
10
Фисник Аслани
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Альтах
12
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
4
Феликс Штраус
ОП
11
Sofian Bahloul
ЦП
13
Djawal Kaiba
ЦП
27
Кристиан Гебауэр
ПВ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-3-2-2
1
Фрюхтль
41
Кретциг
46
Хандль
24
Плавотич
37
Вельс
3
Гальвао
26
Ранфтль
30
Фишер
36
Фиц
9
Хускович
17
Грубер
4-1-1-1-3
31
5
Гугганиг
22
23
Ягер
15
Коллер
14
Демаку
8
Бере
30
Фадингер
20
Сантос
29
28
37
Вельс
11
Польстер
11
Польстер
37
Вельс
9
Хускович
27
Вучич
27
Вучич
9
Хускович
17
Грубер
10
Аслани
10
Аслани
17
Грубер
36
Фиц
19
Поцман
19
Поцман
36
Фиц
28
11
11
28
20
Сантос
27
Гебауэр
27
Гебауэр
20
Сантос
8
Бере
9
Нухиу
9
Нухиу
8
Бере
Остались в запасе
Аустрия
Альтах
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
66
Марвин Мартинс
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
12
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
4
Феликс Штраус
ОП
13
Djawal Kaiba
ЦП
Главный тренер
Мартин Шерб
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
66
Марвин Мартинс
ЦЗ
Остались в запасе
12
Леонардо Лукачевич
ЛЗ
4
Феликс Штраус
ОП
13
Djawal Kaiba
ЦП
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Мартин Шерб
Статистика матча Аустрия - Альтах
4
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
71
29
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
8
1
Нарушения
15
16
Офсайды
2
2
Количество передач
495
213
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
55
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
10
2
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Jakob Semler, Austria
Стадион:
Generali Arena, Vienna
Австрия. Бундеслига
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Будущие
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
ЛАСК
- : -
12.05.2024
Штурм
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
- : -
12.05.2024
Рапид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Хартберг
- : -
12.05.2024
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Вольфсберг
- : -
18.05.2024
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Блау-Вайс
- : -
18.05.2024
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
- : -
18.05.2024
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Зальцбург
- : -
19.05.2024
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
- : -
19.05.2024
Аустрия К
Россия
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