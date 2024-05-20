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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - ЦСКА 1948
Арда - ЦСКА 1948: обзор матча 20 мая 2024
Арда
20.05.2024, понедельник, 17:45
Болгария. Первая лига, группа B, 4 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА 1948
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арда - ЦСКА 1948
90'
+5
Замена
Н. Пишчевич
️️️️
J. Souza
86'
Желтая карточка
Б. Карагерен
Желтая карточка
D. Lozev
76'
Желтая карточка
Б. Цонев
64'
Замена
E. Mami Tetah
️️️️
Д. Гусейнов
61'
59'
Замена
Э. Ценов
️️️️
R. Daskalov
53'
Желтая карточка
T. Cantanhede
Замена
Ч. Оффор
️️️️
B. Tyutyukov
46'
39'
Желтая карточка
С. Фуртадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
23
Hristo Mitev
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
10
Борислав Цонев
ЦП
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
36
Milen Stoev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
ЦСКА 1948
1
Петар Маринов
ВР
14
Теодор Иванов
ЦЗ
2
Jonathan Souza
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ЦЗ
23
Emil Viyachki
ЦЗ
22
Reyan Daskalov
ЦП
7
Thalis Cantanhede
ЦП
10
Никола Илиев
АП
99
Бирсент Карагерен
ЦФ
99
Радослав Кирилов
ЦФ
18
Simeon Vassilev
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Арда
13
Petar L. Petrov
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
17
Ivan Kokonov
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
ЦСКА 1948
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
23
Неделько Пишчевич
ОП
26
Эмил Ценов
ЦП
19
Marto Boychev
ЦП
8
Pedrinho
ЦФ
87
Simeon Dimitrov
ЦФ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
3-1-1-5
1
6
18
Гусейнов
23
80
Котев
10
Цонев
91
36
20
29
99
4-2-1-3
1
Маринов
2
93
Фуртадо
23
14
Иванов
22
7
10
Илиев
18
99
Кирилов
99
Карагерен
18
Гусейнов
26
26
18
Гусейнов
29
9
Оффор
9
Оффор
29
2
23
Пишчевич
23
Пишчевич
2
22
26
Ценов
26
Ценов
22
Остались в запасе
Арда
ЦСКА 1948
13
Petar L. Petrov
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
17
Ivan Kokonov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
8
Pedrinho
ЦФ
87
Simeon Dimitrov
ЦФ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Главный тренер
Иван Стоянов
Остались в запасе
13
Petar L. Petrov
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
17
Ivan Kokonov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
Остались в запасе
63
Леви Нтумба
ВР
91
Ryan Bidounga
ЦЗ
92
Pierre-Daniel Nguinda
ЦЗ
19
Marto Boychev
ЦП
8
Pedrinho
ЦФ
87
Simeon Dimitrov
ЦФ
98
Valentin Yoskov
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Иван Стоянов
Статистика матча Арда - ЦСКА 1948
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев Враца
1 : 1
22.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА 1948
6 : 1
30.10.2026
Спартак Варна
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА 1948
4 : 0
23.10.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 11 тур
ЦСКА 1948
2 : 3
11.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Главный судья:
Ivaylo Nenkov, Bulgaria
Стадион:
Арена Арда
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