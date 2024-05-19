Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Черно Море - Лудогорец
Черно Море - Лудогорец: обзор матча 19 мая 2024
Черно Море
19.05.2024, воскресенье, 20:30
Болгария. Первая лига, группа A, 3 тур
3 : 0
Завершен
Лудогорец
67'
Д. Димов
82'
J. F. de Melo W.
90'
Ж. Атанасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черно Море - Лудогорец
ГОЛ! 3:0!
Ж. Атанасов
90'
Замена
É. Pacheco
️️️️
В. Панайотов
89'
Замена
B. Beyhan
️️️️
Д. Димов
86'
Замена
N. Zlatev
️️️️
И. Илиев
85'
ГОЛ! 2:0!
J. F. de Melo W.
Пас отдал
П. Альварес
82'
Замена
А. Илиев
️️️️
И. Иса
82'
75'
Замена
К. Дуа
️️️️
Т. Неделев
75'
Замена
R. N. Oliveira
️️️️
Рик
ГОЛ! 1:0!
Д. Димов
Пас отдал
V. Drobarov
67'
61'
Замена
Р. Секо
️️️️
М. Тиссера
61'
Замена
А. Недялков
️️️️
Сон
61'
Замена
Я. Пиотровски
️️️️
К. Гонсалвеш
51'
Желтая карточка
Д. Алмейда
Желтая карточка
Д. Димов
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черно Море
21
Иван Дюлгеров
ВР
2
Tsvetomir Panov
ЦЗ
3
Живко Атанасов
ЦЗ
28
Vlatko Drobarov
ЦЗ
15
Alberto Martín
ЦП
27
Даниэль Димов
ЦП
21
Пабло Альварес
ЦП
71
Василь Панайотов
ЦП
73
Илиан Илиев
АП
16
Andreas Calcan
ЦФ
9
Исмаил Иса
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
Лудогорец
69
Пламен Пепеляшев
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
37
Рик
ПВ
7
Спас Делев
ЦФ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Черно Море
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
29
Berk Beyhan
ЦП
9
Атанас Илиев
ЦП
39
Nikolay Zlatev
ЦФ
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
28
Édgar Pacheco
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Лудогорец
3
Антон Недялков
ЛЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
24
Якуб Пиотровски
ЦП
9
Квадво Дуа
ЦП
21
R. N. Oliveira
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
3-4-1-2
21
Дюлгеров
2
3
Атанасов
28
15
21
Альварес
71
Панайотов
27
Димов
73
Илиев
9
Иса
16
4-1-2-1-2
69
Пепеляшев
17
Сон
24
Вердон
4
Алмейда
14
Гроппер
5
Гонсалвеш
8
Неделев
18
Чочев
37
Рик
17
Тиссера
7
Делев
27
Димов
29
29
27
Димов
9
Иса
9
Илиев
9
Илиев
9
Иса
73
Илиев
39
39
73
Илиев
71
Панайотов
28
28
71
Панайотов
17
Сон
3
Недялков
3
Недялков
17
Сон
5
Гонсалвеш
24
Пиотровски
24
Пиотровски
5
Гонсалвеш
8
Неделев
9
Дуа
9
Дуа
8
Неделев
37
Рик
21
21
37
Рик
17
Тиссера
12
Секо
12
Секо
17
Тиссера
Остались в запасе
Черно Море
Лудогорец
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Главный тренер
Илиан Илиев
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
1
Hristiyan Slavkov
ВР
32
Martin Dichev
ЦЗ
4
Rosen Stefanov
ЦЗ
29
J. F. de Melo W.
ЦФ
33
Michael
ЦФ
Остались в запасе
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
Главный тренер
Илиан Илиев
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Черно Море - Лудогорец
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Черно Море
Болгария. Первая лига, 17 тур
Лудогорец
- : -
07.12.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 16 тур
Черно Море
4 : 2
28.11.2026
Ботев
Болгария. Первая лига, 15 тур
Спартак Варна
0 : 0
21.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
Черно Море
1 : 0
02.11.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 12 тур
Черно Море
2 : 0
27.10.2026
Септември
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
0 : 0
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Информация о матче
Главный судья:
Vladimir Valkov, Bulgaria
Стадион:
Ticha Stadium, Varna
Новости команд
Все
Черно Море
Лудогорец
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
«Черно Море» – «Истанбул Башакшехир»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 9.00
2025.07.23 10:26
«Балтика» завершила зимнюю трансферную кампанию покупкой бразильского вингера
2024.02.21 15:41
В Болгарии 20 футболистов заразились коронавирусом из-за ошибки в тестах
2020.07.07 13:21
Товарищеские матчи. «Спартак» не смог забить софийскому ЦСКА и другие результаты
2018.01.31 21:24
8
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+