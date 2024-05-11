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Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Лудогорец - ЦСКА София
Лудогорец - ЦСКА София: обзор матча 11 мая 2024
Лудогорец
11.05.2024, суббота, 19:30
Болгария. Первая лига, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА София
2'
К. Дуа
48'
А. Недялков
57'
К. Дуа (П)
34'
F. Karanga
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - ЦСКА София
Замена
И. Чочев
️️️️
П. Наресси
90'
+5
Желтая карточка
Д. Алмейда
90'
+2
85'
Замена
Э. Махмутович
️️️️
Х. Петров
85'
Замена
Э. Сакич
️️️️
А. Юга
82'
Желтая карточка
M. Carreazo
80'
Желтая карточка
D. Asprilla
Замена
К. Видаль
️️️️
Рик
79'
77'
Замена
И. Турицов
️️️️
B. de Nooijer
Замена
С. Делев
️️️️
К. Гонсалвеш
73'
Замена
Р. Секо
️️️️
К. Дуа
73'
71'
Замена
G. Brankov Chorbadzhiyski
️️️️
С. Шопов
71'
Замена
D. Asprilla
️️️️
Т. Хайнц
64'
Желтая карточка
B. de Nooijer
60'
Красная карточка
F. Karanga
Красная карточка
Б. Текпетей
60'
Желтая карточка
К. Дуа
60'
60'
Желтая карточка
А. Юга
ГОЛ с пенальти! 3:1!
К. Дуа
57'
ГОЛ! 2:1!
А. Недялков
48'
34'
Желтая карточка
B. Córdoba
34'
ГОЛ! 1:1!
F. Karanga
Пас отдал
А. Юга
ГОЛ! 1:0!
К. Дуа
Пас отдал
Б. Текпетей
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
4
Диниш Алмейда
ЦЗ
19
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
9
Квадво Дуа
ЦП
6
Педро Наресси
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
37
Рик
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
Главный тренер
Анте Шимунджа
ЦСКА София
1
Густаво Бусатто
ВР
44
Brayan Córdoba
ЦЗ
6
Християн Петров
ЦЗ
22
Амос Юга
ЦП
21
Marcelino Carreazo
ЦП
14
Тобиас Хайнц
ЦП
10
Matthias Phaeton
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
15
Тибо Вион
ПП
26
B. de Nooijer
ЦФ
7
Fernando Karanga
ЦФ
Главный тренер
Стойчо Младенов
Лудогорец
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
11
Кайо Видаль
ПВ
17
Матиас Тиссера
ЦФ
7
Спас Делев
ЦФ
12
Руан Секо
ЦФ
ЦСКА София
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
19
Иван Турицов
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ПЗ
80
Georgi Brankov Chorbadzhiyski
ЦП
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
30
Danilo Asprilla
ЦФ
4-1-3-2
22
Падт
3
Недялков
4
Алмейда
19
Сонко Сундберг
17
Сон
5
Гонсалвеш
9
Дуа
6
Наресси
24
Пиотровски
37
Рик
37
Текпетей
2-5-1-2
1
Бусатто
44
6
Петров
15
Вион
21
14
Хайнц
10
22
Юга
11
Шопов
7
26
6
Наресси
18
Чочев
18
Чочев
6
Наресси
37
Рик
11
Видаль
11
Видаль
37
Рик
5
Гонсалвеш
7
Делев
7
Делев
5
Гонсалвеш
9
Дуа
12
Секо
12
Секо
9
Дуа
6
Петров
3
Махмутович
3
Махмутович
6
Петров
26
19
Турицов
19
Турицов
26
22
Юга
66
Сакич
66
Сакич
22
Юга
11
Шопов
80
80
11
Шопов
14
Хайнц
30
30
14
Хайнц
Остались в запасе
Лудогорец
ЦСКА София
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
Главный тренер
Стойчо Младенов
Остались в запасе
31
Дамьян Христов
ВР
14
Денни Гроппер
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
8
Тодор Неделев
ЦП
17
Матиас Тиссера
ЦФ
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
2
Menno Koch
ЦЗ
32
Lazar Tufegdžić
ЦП
Главный тренер
Анте Шимунджа
Главный тренер
Стойчо Младенов
Статистика матча Лудогорец - ЦСКА София
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 10 тур
Левски
- : -
03.12.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
0 : 0
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 16 тур
Дунав
- : -
01.12.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
1 : 2
26.11.2026
Трабзонспор
Болгария. Первая лига, 15 тур
Ботев
3 : 3
22.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Volen Tsinkov, Bulgaria
Стадион:
Арена Хувефарма
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