Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Базель
Грассхоппер - Базель: обзор матча 18 мая 2024
Грассхоппер
18.05.2024, суббота, 19:00
Швейцария. Суперлига, группа B, 4 тур
0 : 1
Завершен
Базель
90+4'
Ф. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Грассхоппер - Базель
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Ф. Фрай
Пас отдал
А. Айети
82'
Замена
А. Хунцикер
️️️️
Б. Кололли
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
Г. Моранди
79'
Замена
П. Шурпф
️️️️
Ф. Момо
79'
Желтая карточка
Д. Бабунски
73'
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
A. Abubakar
73'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
М. Паскочи
72'
Замена
А. Абраши
️️️️
Ц. Вильям Нденг
72'
65'
Замена
М. Ланг
️️️️
А. Комас
57'
Замена
Р. Вейга
️️️️
Д. Какури
57'
Замена
С. Лопес
️️️️
К. Рюгг
Желтая карточка
К. Тоберс
42'
Желтая карточка
Г. Моранди
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Ций Вильям Нденг
(К)
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Базель
1
Марвин Хитц
ВР
3
Арнау Комас
ЦЗ
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
4
Финн ван Бремен
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
30
Антон Каде
ЛВ
20
Фабиан Фрай
(К)
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
8
Дион Какури
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
11
Тьерно Барри
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Грассхоппер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
Базель
13
Мирко Сальви
ВР
18
Серхио Лопес
ЦЗ
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
12
Ренату Вейга
ОП
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
9
Андрин Хунцикер
ЦФ
33
Juan Gauto
ЦФ
4-3-3
71
Хаммел
16
Ндика Матам
3
Паскочи
15
Секо
2
Абелс
4
Тоберс
11
Мабиль
7
Нденг
11
11
Моранди
22
Момо
4-2-2-2
1
Хитц
27
Рюгг
18
Аджетей
4
ван Бремен
3
Комас
20
Фрай
10
Кололли
8
Какури
30
Каде
11
Барри
9
Айети
7
Нденг
6
Абраши
6
Абраши
7
Нденг
22
Момо
11
Шурпф
11
Шурпф
22
Момо
11
Моранди
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
11
Моранди
11
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
3
Паскочи
12
Бабунски
12
Бабунски
3
Паскочи
27
Рюгг
18
Лопес
18
Лопес
27
Рюгг
3
Комас
5
Ланг
5
Ланг
3
Комас
8
Какури
12
Вейга
12
Вейга
8
Какури
10
Кололли
9
Хунцикер
9
Хунцикер
10
Кололли
Остались в запасе
Грассхоппер
Базель
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
90
Steven Deana
ЦФ
Остались в запасе
13
Мирко Сальви
ВР
7
Леон Авдуллаху
ЦЗ
31
Доминик Шмид
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
33
Juan Gauto
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Грассхоппер - Базель
3
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Нарушения
10
13
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
1
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
- : -
06.12.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Базель
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Базель
- : -
06.12.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Главный судья:
Mirel Turkes, Switzerland
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Грассхоппер
Базель
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
Российский экс-спартаковец забил 1-й гол за молодежку «Базеля»
20 октября
Российский защитник отдал первый голевой пас в молодежке «Базеля», Ибрагимов забил в АПЛ-2
29 сентября
Бывший главный тренер «Динамо» возглавил «Базель»
25 сентября
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
11 сентября
3
Новым чемпионом Швейцарии стал клуб, у которого раньше не было титулов
4 мая
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+