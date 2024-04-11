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Марсель
Аталанта
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:17
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 15:48
0
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
19 апреля, 00:55
1
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах
11 апреля, 23:57
0
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
28 апреля, 11:17
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 15:48
0
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Последние матчи
Все
Марсель
Аталанта
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
15.04.2024
Верона
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2 : 2
21.04.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 1
28.04.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2 : 2
24.04.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2 : 2
21.04.2024
Марсель
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 0
28.04.2024
Эмполи
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
4 : 1
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Монца
1 : 2
21.04.2024
Аталанта
Лига Европы, 1/4 финала
Аталанта
0 : 1
18.04.2024
Ливерпуль
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
15.04.2024
Верона

Марсель - Аталанта: онлайн-трансляция 02 мая 2024

Марсель
02.05.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
2.6
Х
3.45
П2
2.8
Реклама, 18+
Аталанта
Матч
Текстовая трансляция
Таблица
Комментарии
Статистика матча Марсель - Аталанта
Всего ударов по воротам
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Угловые удары
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
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Информация о матче
Стадион:
Велодром
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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