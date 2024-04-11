«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах
«Аталанта» – «Эмполи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
«Монца» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024