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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Чукарички - Партизан
Чукарички - Партизан: обзор матча 17 мая 2024
Чукарички
17.05.2024, пятница, 19:30
Сербия. Суперлига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Партизан
55'
К. Северина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чукарички - Партизан
Желтая карточка
M. Stevanović
90'
+6
90'
+6
Желтая карточка
С. Баждар
Вторая желтая
В. Йованович
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
А. Шчекич
90'
+2
Замена
А. Шчекич
️️️️
А. Калулу
90'
+2
Замена
С. Саничанин
️️️️
Б. Натхо
Вторая желтая
M. Docić
90'
88'
Замена
С. Баждар
️️️️
К. Северина
Замена
С. Тедич
️️️️
M. Vinicius
81'
73'
Замена
Н. Николич
️️️️
М. Салданья
73'
Замена
Е. Го
️️️️
Г. Жахид
Желтая карточка
M. Docić
57'
55'
ГОЛ! 0:1!
К. Северина
Пас отдал
А. Стойкович
19'
Желтая карточка
М. Салданья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чукарички
1
Filip Samurović
ВР
33
Вукашин Йованович
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
24
Никола Станкович
ЦП
9
Đorđe Ivanović
ЦП
66
Miladin Stevanović
ЦФ
45
Igor Miladinović
ЦФ
5
Marko Docić
(К)
ЦФ
99
Mello Vinicius
ЦФ
14
Sambou Sissoko
ЦФ
44
Nemanja Tošić
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Партизан
1
Александар Йованович
ВР
5
Никола Антич
ЛЗ
6
Александар Филипович
ЦП
14
Боян Ковачевич
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
11
Гаяс Жахид
ЦП
10
Бибрас Натхо
(К)
ЦП
15
Альдо Калулу
ЦП
20
Матеус Салданья
ЦФ
2
Аранджель Стойкович
ЦФ
34
Ксандер Северина
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Чукарички
12
Лазар Каличанин
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
9
Слободан Тедич
ЦФ
14
Стефан Ковач
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
Партизан
31
Милош Крунич
ВР
6
Синиша Саничанин
ПЗ
4
Натан де Медина
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Матея Степанович
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Ен-Джун Го
ЦП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
9
Самед Баждар
ЦФ
1-3-5
1
33
Йованович
9
Аджич
24
Станкович
9
5
44
14
99
45
1-5-1-3
1
Йованович
5
Антич
14
Ковачевич
11
Жахид
10
Натхо
15
Калулу
24
Овусу
6
Филипович
34
Северина
2
Стойкович
20
Салданья
99
9
Тедич
9
Тедич
99
10
Натхо
6
Саничанин
6
Саничанин
10
Натхо
15
Калулу
19
Шчекич
19
Шчекич
15
Калулу
11
Жахид
11
Го
11
Го
11
Жахид
20
Салданья
23
Николич
23
Николич
20
Салданья
34
Северина
9
Баждар
9
Баждар
34
Северина
Остались в запасе
Чукарички
Партизан
12
Лазар Каличанин
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
31
Милош Крунич
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Матея Степанович
ОП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Игор Дуляй
Остались в запасе
12
Лазар Каличанин
ВР
15
Лука Суботич
ЦЗ
30
Vojin Serafimović
ЦЗ
7
Bojica Nikčević
ЦП
10
Mitar Ergelaš
ЦП
38
Nemanja Milojević
ЦП
14
Стефан Ковач
ЦФ
50
Милан Павков
ЦФ
19
Виктор Роган
ЦФ
10
Uroš Miladinović
ЦФ
Остались в запасе
31
Милош Крунич
ВР
4
Натан де Медина
ПЗ
21
Денил Кастильо
ОП
8
Матея Степанович
ОП
32
Неманья Трифунович
ЦФ
40
Aleksa Janković
ЦФ
Главный тренер
Душан Керкез
Главный тренер
Игор Дуляй
Статистика матча Чукарички - Партизан
2
2
3
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
4
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
2
3
Нарушения
15
6
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
7
1
Матчи команд
Чукарички
Сербия. Суперлига, 18 тур
ОФК
- : -
06.12.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 17 тур
Чукарички
3 : 1
28.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 16 тур
Раднички 1923
1 : 3
22.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 15 тур
Чукарички
2 : 1
07.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 14 тур
ИМТ Белград
0 : 0
01.11.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Партизан
Сербия. Суперлига, 18 тур
Раднички 1923
- : -
06.12.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
1 : 0
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
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