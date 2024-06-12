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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Чили - Парагвай
Чили - Парагвай: обзор матча 12 июня 2024
Чили
12.06.2024, среда, 03:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Парагвай
17'
В. Давила
37'
В. Давила
53'
Э. Варгас
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Чили - Парагвай
Замена
Б. Кушчевич
️️️️
Ф. Лойола
83'
81'
Замена
Ф. Бальбуэна
️️️️
О. Альдрете
Замена
М. Боладос
️️️️
Д. Вальдес
72'
Замена
Б. Бреретон
️️️️
Э. Варгас
72'
71'
Замена
А. Арсе
️️️️
А. Барейро
71'
Замена
Р. Соса
️️️️
А. Ромеро
Замена
Р. Эчеверрия
️️️️
Э. Пульгар
63'
Замена
Ф. Лойола
️️️️
М. Исла
63'
ГОЛ! 3:0!
Э. Варгас
Пас отдал
Д. Вальдес
53'
Замена
Г. Ариас
️️️️
К. Браво
46'
46'
Замена
М. Альмирон
️️️️
Каку
46'
Замена
М. Вилласанти
️️️️
F. Peralta
ГОЛ! 2:0!
В. Давила
Пас отдал
Г. Суасо
37'
Желтая карточка
М. Исла
28'
23'
Желтая карточка
F. Peralta
ГОЛ! 1:0!
В. Давила
Пас отдал
Г. Суасо
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
17
Габриэль Суасо
ЛЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Матиас Каталан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
13
Эрик Пульгар
ОП
10
Марселино Нуньес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Виктор Давила
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Парагвай
1
Карлос Мигел
ВР
13
N. Gimenez
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
15
Густаво Гомес
(К)
ЦЗ
2
Iván Ramírez
ЦЗ
11
Анхел Ромеро
ЛВ
14
Адриан Кубас
ОП
21
F. Peralta
ЦП
17
Каку
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
7
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЦЗ
22
Бенджамин Кушчевич
ЦЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
18
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Фелипе Лойола
ЦП
15
Сесар Перес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ЦП
14
Кристиан Савала
ЦФ
19
Маркос Боладос
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
20
Ричард Санчес
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
18
Алекс Арсе
ЦФ
7
Рамон Соса
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
4-1-2-3
1
Браво
17
Суасо
13
Лихновски
21
Каталан
4
Исла
13
Пульгар
10
Нуньес
15
Вальдес
11
Варгас
11
Давила
10
Санчес
4-1-1-3-1
1
Мигел
3
Альдрете
15
Гомес
2
13
14
Кубас
21
19
Энкисо
17
Каку
11
Ромеро
7
Барейро
1
Браво
12
Ариас
12
Ариас
1
Браво
Лойола
22
Кушчевич
22
Кушчевич
Лойола
13
Пульгар
18
Эчеверрия
18
Эчеверрия
13
Пульгар
4
Исла
8
Лойола
8
Лойола
4
Исла
11
Варгас
22
Бреретон
22
Бреретон
11
Варгас
15
Вальдес
19
Боладос
19
Боладос
15
Вальдес
7
Барейро
18
Арсе
18
Арсе
7
Барейро
3
Альдрете
5
Бальбуэна
5
Бальбуэна
3
Альдрете
21
20
Вилласанти
20
Вилласанти
21
17
Каку
10
Альмирон
10
Альмирон
17
Каку
11
Ромеро
7
Соса
7
Соса
11
Ромеро
Остались в запасе
Чили
Парагвай
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЦЗ
15
Сесар Перес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ЦП
14
Кристиан Савала
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
12
Альфредо Агилар
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Остались в запасе
23
Брайан Кортес
ВР
6
Томас Галдамес
ЦЗ
15
Сесар Перес
ЦП
9
Максимилиано Герреро
ЦП
14
Кристиан Савала
ЦФ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
20
Ричард Санчес
ЦП
16
Матиас Рохас
ЦП
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Даниэль Гарнеро
Статистика матча Чили - Парагвай
1
1
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
0
5
Нарушения
10
14
Офсайды
3
2
Количество передач
408
521
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
14
Матчи команд
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
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