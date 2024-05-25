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Расписание матчей
Таджикистан. Высшая лига
Худжанд - Равшан
Худжанд - Равшан: обзор матча 25 мая 2024
Худжанд
25.05.2024, суббота, 15:00
Таджикистан. Высшая лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Равшан
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Статистика матча Худжанд - Равшан
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Матчи команд
Худжанд
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Худжанд
0 : 0
27.11.2026
Баркчи
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Худжанд
1 : 0
06.11.2026
Хосилот
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Хатлон
0 : 0
31.10.2026
Худжанд
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Равшан
1 : 0
27.10.2026
Худжанд
Таджикистан. Высшая лига, 15 тур
Худжанд
0 : 0
22.10.2026
Сардор
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Равшан
0 : 0
10.11.2026
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Сардор
1 : 1
01.11.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Равшан
1 : 0
27.10.2026
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Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Истаравшан
0 : 1
20.10.2026
Равшан
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
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