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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Хорватия
Испания - Хорватия: обзор матча 15 июня 2024
Испания
15.06.2024, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, группа B, 1 тур
3 : 0
Завершен
Хорватия
29'
А. Мората
32'
Ф. Руис
45+2'
Д. Карвахаль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Хорватия
Замена
М. Субименди
️️️️
Родри
86'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Ямаль
86'
80'
Пенальти не реализован!
Б. Петкович
Желтая карточка
Родри
78'
72'
Замена
Б. Петкович
️️️️
А. Крамарич
Замена
М. Мерино
️️️️
Н. Уильямс
67'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Мората
67'
65'
Замена
Л. Сучич
️️️️
М. Ковачич
65'
Замена
М. Пашалич
️️️️
Л. Модрич
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Педри
59'
56'
Замена
И. Перишич
️️️️
А. Будимир
ГОЛ! 3:0!
Д. Карвахаль
Пас отдал
Л. Ямаль
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
Ф. Руис
Пас отдал
Педри
32'
ГОЛ! 1:0!
А. Мората
Пас отдал
Ф. Руис
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Хорватия
1
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
3
Марин Понграчич
ЦЗ
4
Йошко Гвардиол
ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
11
Марсело Брозович
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Ловро Майер
ЦП
11
Анте Будимир
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Хорватия
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
19
Марко Пашалич
ЛВ
16
Мартин Батурина
ЦП
21
Лука Сучич
ЦП
15
Марио Пашалич
АП
18
Лука Иванушец
АП
13
Никола Влашич
АП
20
Марко Пьяца
ЦФ
17
Бруно Петкович
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
22
Кукурелья
4
Начо
3
Ле Норман
2
Карвахаль
16
Родри
8
Руис
20
Педри
10
Ямаль
17
Уильямс
7
Мората
4-1-3-2
1
Ливакович
3
Понграчич
4
Гвардиол
2
Станишич
6
Шутало
11
Брозович
10
Модрич
8
Ковачич
7
Майер
9
Крамарич
11
Будимир
16
Родри
18
Субименди
18
Субименди
16
Родри
17
Уильямс
6
Мерино
6
Мерино
17
Уильямс
20
Педри
10
Ольмо
10
Ольмо
20
Педри
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
10
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
10
Ямаль
8
Ковачич
21
Сучич
21
Сучич
8
Ковачич
10
Модрич
15
Пашалич
15
Пашалич
10
Модрич
11
Будимир
14
Перишич
14
Перишич
11
Будимир
9
Крамарич
17
Петкович
17
Петкович
9
Крамарич
Остались в запасе
Испания
Хорватия
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мартин Батурина
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
13
Никола Влашич
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Златко Далич
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
12
Недилько Лабрович
ВР
23
Ивица Ивушич
ВР
19
Борна Соса
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
25
Мартин Эрлич
ЦЗ
22
Йосип Юранович
ПЗ
16
Мартин Батурина
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
13
Никола Влашич
АП
19
Марко Пашалич
ЛВ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Златко Далич
Статистика матча Испания - Хорватия
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
0
Нарушения
14
13
Офсайды
2
0
Количество передач
457
518
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.91
2.48
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Хорватия
Лига наций, Финал
Ирландия
- : -
27.03.2027
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Олимпиаштадион
Посещаемость:
68844 из 74244 зрителей (92%)
Где смотреть матч:
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