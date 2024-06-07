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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь - Россия
Беларусь - Россия: обзор матча 07 июня 2024
Беларусь
07.06.2024, пятница, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Россия
8'
И. Обляков
20'
К. Тюкавин
63'
Ф. Чалов
69'
Ф. Чалов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Беларусь - Россия
78'
Замена
А. Солдатенков
️️️️
И. Дивеев
78'
Замена
А. Карпукас
️️️️
Д. Кузяев
Замена
В. Бочеров
️️️️
М. Эбонг
75'
72'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
А. Миранчук
69'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Чалов
Пас отдал
А. Миранчук
Замена
В. Климович
️️️️
Н. Корзун
68'
Замена
А. Концевой
️️️️
В. Морозов
68'
63'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Чалов
62'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
К. Тюкавин
62'
Замена
И. Сергеев
️️️️
И. Обляков
Замена
В. Малькевич
️️️️
К. Печенин
59'
Замена
С. Карпович
️️️️
В. Громыко
59'
Замена
М. Киреев
️️️️
Д. Антилевский
46'
46'
Замена
А. Максименко
️️️️
М. Сафонов
Желтая карточка
В. Громыко
37'
20'
ГОЛ! 0:2!
К. Тюкавин
Пас отдал
И. Обляков
8'
ГОЛ! 0:1!
И. Обляков
Пас отдал
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
6
Сергей Политевич
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
5
Денис Поляков
ПЗ
10
Валерий Громыко
ЛП
15
Никита Корзун
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
9
Макс Эбонг
ЦП
23
Дмитрий Антилевский
ПП
18
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
Россия
1
Матвей Сафонов
ВР
23
Юрий Горшков
ЛЗ
20
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Игорь Дивеев
ЦЗ
2
Илья Вахания
ПЗ
21
Антон Миранчук
ЛП
10
Данил Глебов
ОП
23
Далер Кузяев
ЦП
27
Иван Обляков
ЦП
11
Алексей Миранчук
ПП
18
Константин Тюкавин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Беларусь
21
Федор Лапоухов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
18
Владислав Малькевич
ЛЗ
18
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Максим Касараб
ЦЗ
13
Сергей Карпович
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
22
Артем Концевой
ЛВ
15
Валерий Бочеров
ОП
7
Максим Киреев
ЦП
11
Герман Барковский
ЦФ
21
Владислав Климович
ЦФ
Россия
1
Александр Максименко
ВР
16
Андрей Лунев
ВР
2
Александр Солдатенков
ЦЗ
21
Никита Чернов
ЦЗ
5
Андрей Лангович
ЦЗ
19
Артем Карпукас
ОП
53
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
17
Лечи Садулаев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
21
Федор Чалов
ЦФ
13
Иван Сергеев
ЦФ
4-1-4-1
1
Павлюченко
2
Печенин
6
Политевич
20
Волков
5
Поляков
15
Корзун
10
Громыко
14
Яблонский
9
Эбонг
23
Антилевский
18
Морозов
4-1-4-1
1
Сафонов
2
Вахания
20
Морозов
3
Дивеев
23
Горшков
10
Глебов
11
Миранчук
23
Кузяев
27
Обляков
21
Миранчук
18
Тюкавин
2
Печенин
18
Малькевич
18
Малькевич
2
Печенин
10
Громыко
13
Карпович
13
Карпович
10
Громыко
9
Эбонг
15
Бочеров
15
Бочеров
9
Эбонг
23
Антилевский
7
Киреев
7
Киреев
23
Антилевский
18
Морозов
22
Концевой
22
Концевой
18
Морозов
15
Корзун
21
Климович
21
Климович
15
Корзун
1
Сафонов
1
Максименко
1
Максименко
1
Сафонов
3
Дивеев
2
Солдатенков
2
Солдатенков
3
Дивеев
23
Кузяев
19
Карпукас
19
Карпукас
23
Кузяев
11
Миранчук
17
Садулаев
17
Садулаев
11
Миранчук
18
Тюкавин
21
Чалов
21
Чалов
18
Тюкавин
27
Обляков
13
Сергеев
13
Сергеев
27
Обляков
Остались в запасе
Беларусь
Россия
21
Федор Лапоухов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
18
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Максим Касараб
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
11
Герман Барковский
ЦФ
Главный тренер
Карлос Алос
16
Андрей Лунев
ВР
21
Никита Чернов
ЦЗ
5
Андрей Лангович
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
21
Федор Лапоухов
ВР
1
Сергей Игнатович
ВР
18
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Максим Касараб
ЦЗ
15
Егор Пархоменко
ЦЗ
4
Роман Юзепчук
ПЗ
11
Герман Барковский
ЦФ
Остались в запасе
16
Андрей Лунев
ВР
21
Никита Чернов
ЦЗ
5
Андрей Лангович
ЦЗ
53
Александр Черников
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
Главный тренер
Карлос Алос
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Беларусь - Россия
1
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
3
3
Нарушения
13
9
Офсайды
3
1
Количество передач
388
626
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
85
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
1
11
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Информация о матче
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
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