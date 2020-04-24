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Фиорентина
Виктория
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
24 апреля, 20:58
20
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:24
0
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
24 апреля, 20:58
20
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:24
0
Определились два полуфиналиста Лиги конференций
18 апреля, 22:45
0
«Фиорентина» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 16:37
0
«Фиорентина» – «Виктория»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:20
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Обзор матча «Олимпиакос» – «Фенербахче» голы и лучшие моменты (Видео)
11 апреля, 21:41
1
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Фиорентина
Виктория
Лига конференций, 1/4 финала
Виктория
0 : 0
11.04.2024
Фиорентина
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Виктория
1 : 0
14.04.2024
Славия
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа
Лига конференций, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 0
18.04.2024
Виктория
Италия. Серия А, 33 тур
Салернитана
0 : 2
21.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
5 : 1
28.04.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
4 : 1
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Салернитана
0 : 2
21.04.2024
Фиорентина
Лига конференций, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 0
18.04.2024
Виктория
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Виктория
3 : 0
28.04.2024
Теплице
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Словацко
1 : 1
21.04.2024
Виктория
Лига конференций, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 0
18.04.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Виктория
1 : 0
14.04.2024
Славия
Лига конференций, 1/4 финала
Виктория
0 : 0
11.04.2024
Фиорентина

Фиорентина - Виктория: обзор матча 18 апреля 2024

Фиорентина
18.04.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
2 : 0
Матч завершен
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Виктория
92' Н. Гонсалес
108' К. Бираги
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Фиорентина - Виктория
Матч завершен
ГОЛ! 2:0
Кристиано Бираги
108'
106'
Замена
Джон Москера ️️️️➡️️ Ян Копиц
100'
Замена
Сампсон Дуэ ️️️️➡️️ Лукаш Калвах
Замена
Риккардо Соттиль ️️️️➡️️ Николас Гонсалес
98'
Желтая карточка
Николас Гонсалес
93'
ГОЛ! 1:0
Николас Гонсалес
92'
Замена
Лукас Мартинес ️️️️➡️️ Роландо Мандрагора
91'
90' +5
Замена
Ибрахим Траоре ️️️️➡️️ Лукас Черв
Замена
Нанитамо Иконе ️️️️➡️️ Андреа Белотти
88'
Замена
Давиде Фараони ️️️️➡️️ Додо
88'
Замена
Антонин Барак ️️️️➡️️ Лукас Белтран
75'
74'
Желтая карточка
Радим Ржезник
70'
Замена
Радим Ржезник ️️️️➡️️ Томаш Хоры
66'
Красная карточка
Каду
Замена
Максим Лопес ️️️️➡️️ Артур
66'
56'
Замена
Ян Климент ️️️️➡️️ Матей Выдра
37'
Желтая карточка
Томаш Хоры
Желтая карточка
Лука Раньери
36'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
16
Лука Раньери
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
38
Роландо Мандрагора
ОП
6
Артур
ЦП
10
Николас Гонсалес
ЛВ
20
Андреа Белотти
ЦФ
99
Кристиан Куаме
ЦФ
9
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Виктория
16
Мартин Йедличка
ВР
2
Лукаш Гейда
(К) ЦЗ
3
Робин Гранац
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
31
Павел Шулц
АП
22
Каду
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Томаш Хоры
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
8
Максим Лопес
ЦП
19
Джино Инфантино
ЦП
72
Антонин Барак
АП
7
Риккардо Соттиль
ЛВ
11
Нанитамо Иконе
ПВ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
14
Радим Ржезник
ЦЗ
5
Ян Палушка
ЦЗ
40
Сампсон Дуэ
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
18
Джон Москера
ЛВ
9
Ян Климент
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Террачиано
16
Раньери
3
Бираги
4
Миленкович
2
Додо
38
Мандрагора
6
Артур
10
Гонсалес
9
Белтран
99
Куаме
20
Белотти
3-3-2-2
16
Йедличка
2
Гейда
3
Гранац
21
Емелка
23
Калвах
6
Черв
10
Копиц
22
Каду
31
Шулц
15
Хоры
11
Выдра
38
Мандрагора
28
Мартинес
28
Мартинес
38
Мандрагора
2
Додо
22
Фараони
22
Фараони
2
Додо
6
Артур
8
Лопес
8
Лопес
6
Артур
9
Белтран
72
Барак
72
Барак
9
Белтран
10
Гонсалес
7
Соттиль
7
Соттиль
10
Гонсалес
20
Белотти
11
Иконе
11
Иконе
20
Белотти
15
Хоры
14
Ржезник
14
Ржезник
15
Хоры
23
Калвах
40
Дуэ
40
Дуэ
23
Калвах
6
Черв
12
Траоре
12
Траоре
6
Черв
10
Копиц
18
Москера
18
Москера
10
Копиц
11
Выдра
9
Климент
9
Климент
11
Выдра
Остались в запасе
Фиорентина
Виктория
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Джино Инфантино
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
5
Ян Палушка
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
37
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
19
Джино Инфантино
ЦП
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
30
Viktor Baier
ВР
5
Ян Палушка
ЦЗ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Фиорентина - Виктория
2
1
2
Всего ударов по воротам
41
2
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
73
27
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
19
2
Нарушения
8
18
Офсайды
2
1
Количество передач
898
343
Сейвы
0
7
Точность передач %
88
66
Удары мимо ворот
17
0
Блокированные удары
14
2
Удары из пределов штрафной
26
1
Удары из-за пределов штрафной
15
1
xG (ожидаемые голы)
3.43
0.11
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Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано (Бадахос)
Стадион:
Артемио Франки
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Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
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