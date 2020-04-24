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Виктория
Фиорентина
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
24 апреля, 20:58
20
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:24
0
Определились два полуфиналиста Лиги конференций
18 апреля, 22:45
0
«Фиорентина» – «Виктория»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 16:37
0
«Фиорентина» – «Виктория»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:20
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Обзор матча «Олимпиакос» – «Фенербахче» голы и лучшие моменты (Видео)
11 апреля, 21:41
1
Кубок Италии. «Аталанта» Миранчука стала вторым финалистом, разгромив «Фиорентину» (4:1)
25 апреля, 00:10
1
Канчельскис назвал город, в котором мечтает жить в старости
24 апреля, 20:58
20
Два клуба Серии A заинтересовались Миранчуком
24 апреля, 12:01
4
«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024
24 апреля, 11:08
0
«Салернитана» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:24
0
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Последние матчи
Все
Виктория
Фиорентина
Лига конференций, 1/4 финала
Виктория
0 : 0
11.04.2024
Фиорентина
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Виктория
1 : 0
14.04.2024
Славия
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа
Лига конференций, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 0
18.04.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Словацко
1 : 1
21.04.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Виктория
3 : 0
28.04.2024
Теплице
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Словацко
1 : 1
21.04.2024
Виктория
Лига конференций, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 0
18.04.2024
Виктория
Чехия. Фортуна Лига, 28 тур
Виктория
1 : 0
14.04.2024
Славия
Лига конференций, 1/4 финала
Виктория
0 : 0
11.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
5 : 1
28.04.2024
Сассуоло
Италия. Кубок, 1/2 финала
Аталанта
4 : 1
24.04.2024
Фиорентина
Италия. Серия А, 33 тур
Салернитана
0 : 2
21.04.2024
Фиорентина
Лига конференций, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 0
18.04.2024
Виктория
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 1
15.04.2024
Дженоа

Виктория - Фиорентина: обзор матча 11 апреля 2024

Виктория
11.04.2024, четверг, 19:45
Лига конференций, 1/4 финала
0 : 0
Матч завершен
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Фиорентина
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Виктория - Фиорентина
Матч завершен
Замена
Ян Палушка ️️️️➡️️ Радим Ржезник
90' +6
Замена
Ян Климент ️️️️➡️️ Томаш Хоры
90' +4
Желтая карточка
Томаш Хоры
90' +3
90'
Желтая карточка
Нанитамо Иконе
84'
Замена
Нанитамо Иконе ️️️️➡️️ Николас Гонсалес
79'
Замена
Кристиан Куаме ️️️️➡️️ Риккардо Соттиль
79'
Замена
Максим Лопес ️️️️➡️️ Артур
Желтая карточка
Радим Ржезник
72'
70'
Замена
Антонин Барак ️️️️➡️️ Лукас Белтран
70'
Замена
М'Бала Нзола ️️️️➡️️ Андреа Белотти
Замена
Ибрахим Траоре ️️️️➡️️ Матей Выдра
62'
Желтая карточка
Каду
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
16
Мартин Йедличка
ВР
2
Лукаш Гейда
(К) ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
3
Робин Гранац
ЦЗ
23
Лукаш Калвах
ЦП
6
Лукас Черв
ЦП
31
Павел Шулц
АП
22
Каду
ПВ
15
Томаш Хоры
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
2
Додо
ПЗ
38
Роландо Мандрагора
ОП
6
Артур
ЦП
10
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Риккардо Соттиль
ЛВ
20
Андреа Белотти
ЦФ
9
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
5
Ян Палушка
ЦЗ
12
Ибрахим Траоре
ЦП
9
Ян Климент
ЦФ
Фиорентина
53
Оливер Кристенсен
ВР
16
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
8
Максим Лопес
ЦП
19
Джино Инфантино
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
72
Антонин Барак
АП
11
Нанитамо Иконе
ПВ
99
Кристиан Куаме
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
4-2-2-2
16
Йедличка
2
Гейда
14
Ржезник
3
Гранац
21
Емелка
23
Калвах
6
Черв
31
Шулц
22
Каду
11
Выдра
15
Хоры
4-1-1-2-2
1
Террачиано
2
Додо
28
Мартинес
4
Миленкович
3
Бираги
38
Мандрагора
6
Артур
10
Гонсалес
7
Соттиль
9
Белтран
20
Белотти
14
Ржезник
5
Палушка
5
Палушка
14
Ржезник
11
Выдра
12
Траоре
12
Траоре
11
Выдра
15
Хоры
9
Климент
9
Климент
15
Хоры
6
Артур
8
Лопес
8
Лопес
6
Артур
9
Белтран
72
Барак
72
Барак
9
Белтран
10
Гонсалес
11
Иконе
11
Иконе
10
Гонсалес
7
Соттиль
99
Куаме
99
Куаме
7
Соттиль
20
Белотти
18
Нзола
18
Нзола
20
Белотти
Остались в запасе
Виктория
Фиорентина
13
Марьян Тврдон
ВР
Главный тренер
Мирослав Кубик
53
Оливер Кристенсен
ВР
16
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
16
Лука Раньери
ЛЗ
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
22
Давиде Фараони
ПЗ
19
Джино Инфантино
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Виктория - Фиорентина
3
1
Всего ударов по воротам
3
10
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
27
73
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
2
5
Нарушения
12
8
Количество передач
238
620
Сейвы
2
1
Точность передач %
65
87
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
6
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.11
0.4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Доосан Арена
Лига конференций
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Текущие
Будущие
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Астон Вилла
- : -
02.05.2024
Олимпиакос
Лига конференций. 1/2 финала, первый матч
Фиорентина
- : -
02.05.2024
Брюгге
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Брюгге
- : -
08.05.2024
Фиорентина
Лига конференций. 1/2 финала, ответный матч
Олимпиакос
- : -
09.05.2024
Астон Вилла
Россия
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