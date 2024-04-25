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Бенфика
Марсель
«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
25 апреля, 09:41
24
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
19 апреля, 00:55
1
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
«Зенит» нацелился на игрока «Бенфики» с отступными 150 миллионов
25 апреля, 09:41
24
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
«Барселона» не прошла отбор на клубный ЧМ-2025
17 апреля, 08:59
4
Стали известны полуфинальные пары Лиги Европы
19 апреля, 00:55
1
Лига Европы. «Марсель» выиграл у «Бенфики» в серии пенальти и прошел в 1/2 финала
19 апреля, 00:46
0
«Марсель» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:23
0
«Марсель» – «Бенфика»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги Европы, 18 апреля
18 апреля, 09:52
0
Лига Европы. «Байер», «Рома» и «Бенфика» победили в первых четвертьфиналах
11 апреля, 23:57
0
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Последние матчи
Все
Бенфика
Марсель
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 0
14.04.2024
Морейренcе
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2 : 2
21.04.2024
Марсель
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
1 : 3
22.04.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 31 тур
Бенфика
3 : 1
27.04.2024
Брага
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
1 : 3
22.04.2024
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 0
14.04.2024
Морейренcе
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
2 : 1
28.04.2024
Ланс
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
2 : 2
24.04.2024
Ницца
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2 : 2
21.04.2024
Марсель
Лига Европы, 1/4 финала
Марсель
1 : 0
18.04.2024
Бенфика
Лига Европы, 1/4 финала
Бенфика
2 : 1
11.04.2024
Марсель

Бенфика - Марсель: обзор матча 11 апреля 2024

Бенфика
11.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Матч завершен
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Марсель
16' Рафа
52' А. Ди Мария
67' П. Обамеянг
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бенфика - Марсель
Матч завершен
Замена
Маркос Леонардо ️️️️➡️️ Каспер Тенгстедт
71'
Замена
Жоау Мариу ️️️️➡️️ Давид Нерес
71'
67'
ГОЛ! 2:1
Пьер-Эмерик Обамеянг
67'
Замена
Эмран Согло ️️️️➡️️ Ченсэл Мбемба
54'
Замена
Аззедин Унаи ️️️️➡️️ Фарис Мумбанья
ГОЛ! 2:0
Анхель Ди Мария
52'
45' +2
Замена
Илиман Ндиайе ️️️️➡️️ Кентен Мерлен
Желтая карточка
Давид Нерес
18'
ГОЛ! 1:0
Рафа
16'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Анатолий Трубин
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
30
Николас Отаменди
(К) ЦЗ
6
Александер Бах
ПЗ
61
Флорентину
ОП
8
Фредрик Эушнес
ОП
87
Жоау Невеш
АП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Давид Нерес
ПВ
19
Каспер Тенгстедт
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Марсель
16
Пау Лопес
ВР
3
Кентен Мерлен
ЛЗ
5
Леонардо Балерди
ЦЗ
4
Самуэль Жиго
(К) ЦЗ
62
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
27
Жордан Верету
ЦП
11
Амин Арит
АП
44
Луис Энрике
ЛВ
10
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
14
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Бенфика
75
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
20
Жоау Мариу
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
36
Маркос Леонардо
ЦФ
9
Артур Кабрал
ЦФ
Марсель
36
Рубен Бланко
ВР
48
Якин Саид
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
29
Илиман Ндиайе
ЦП
49
Райман Дау
ЦП
37
Эмран Согло
ЦП
8
Аззедин Унаи
ЦП
20
Хоакин Корреа
ЦФ
3-2-3-2
1
Трубин
4
Силва
30
Отаменди
6
Бах
61
Флорентину
8
Эушнес
11
Ди Мария
87
Невеш
7
Нерес
27
Рафа
19
Тенгстедт
4-2-2-2
16
Лопес
5
Балерди
4
Жиго
62
Мбемба
3
Мерлен
19
Кондогбиа
27
Верету
11
Арит
44
Энрике
14
Мумбанья
10
Обамеянг
7
Нерес
20
Мариу
20
Мариу
7
Нерес
19
Тенгстедт
36
Леонардо
36
Леонардо
19
Тенгстедт
3
Мерлен
29
Ндиайе
29
Ндиайе
3
Мерлен
62
Мбемба
37
Согло
37
Согло
62
Мбемба
14
Мумбанья
8
Унаи
8
Унаи
14
Мумбанья
Остались в запасе
Бенфика
Марсель
75
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
9
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
36
Рубен Бланко
ВР
48
Якин Саид
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
49
Райман Дау
ЦП
20
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
75
Андре Гомеш
ВР
24
Самуэль Соареш
ВР
3
Альваро Фернандес
ЛЗ
5
Морато
ЦЗ
44
Томаш Араужо
ЦЗ
10
Оркун Кекчю
ЦП
47
Тиагу Гувейя
ПВ
32
Бенхамин Роллхайзер
ПВ
9
Артур Кабрал
ЦФ
Остались в запасе
36
Рубен Бланко
ВР
48
Якин Саид
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
49
Райман Дау
ЦП
20
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Бенфика - Марсель
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
57
43
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
10
8
Офсайды
1
0
Количество передач
554
412
Сейвы
1
1
Точность передач %
88
85
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.04
0.95
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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