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Байер
Вест Хэм
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в 21-м веке
27 апреля, 22:38
7
АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу над «Вест Хэмом» (2:2)
27 апреля, 16:28
0
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:49
0
«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:15
0
«Байер» установил рекорд по беспроигрышной серии в Европе в 21-м веке
27 апреля, 22:38
7
«Байер» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:49
0
Бундеслига. «Байер» ушел от первого поражения в сезоне на 90+7-й минуте матча с «Боруссией» Д
21 апреля, 20:31
7
«Боруссия» Д – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2024
21 апреля, 13:14
0
Форвард «Вест Хэма» раскритиковал судейство после матча с «Байером»
19 апреля, 12:32
0
Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» над «Вест Хэмом»
28 апреля, 09:43
0
АПЛ. «Ливерпуль» не удержал победу над «Вест Хэмом» (2:2)
27 апреля, 16:28
0
«Вест Хэм» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024
27 апреля, 10:15
0
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»
23 апреля, 21:43
2
Клуб АПЛ может перехватить у «Ливерпуля» тренера Аморима
23 апреля, 15:15
0
Больше новостей
Последние матчи
Все
Байер
Вест Хэм
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 2
14.04.2024
Фулхэм
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
5 : 0
14.04.2024
Вердер
Лига Европы, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 1
18.04.2024
Байер
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
5 : 2
21.04.2024
Вест Хэм
Германия. Бундеслига, 31 тур
Байер
2 : 2
27.04.2024
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Боруссия Д
1 : 1
21.04.2024
Байер
Лига Европы, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 1
18.04.2024
Байер
Германия. Бундеслига, 29 тур
Байер
5 : 0
14.04.2024
Вердер
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вест Хэм
2 : 2
27.04.2024
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Кристал Пэлас
5 : 2
21.04.2024
Вест Хэм
Лига Европы, 1/4 финала
Вест Хэм
1 : 1
18.04.2024
Байер
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вест Хэм
0 : 2
14.04.2024
Фулхэм
Лига Европы, 1/4 финала
Байер
2 : 0
11.04.2024
Вест Хэм

Байер - Вест Хэм: обзор матча 11 апреля 2024

Байер
11.04.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 0
Матч завершен
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Вест Хэм
83' Й. Хофманн
90+1' В. Бонифаци
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Байер - Вест Хэм
Матч завершен
ГОЛ! 2:0
Виктор Бонифаци
90' +1
87'
Замена
Наиф Агер ️️️️➡️️ Костас Мавропанос
87'
Замена
Бен Джонсон ️️️️➡️️ Мохаммед Кудус
ГОЛ! 1:0
Йонас Хофманн
83'
Замена
Йонас Хофманн ️️️️➡️️ Амин Адли
76'
Замена
Виктор Бонифаци ️️️️➡️️ Патрик Шик
76'
Замена
Пьеро Хинкапе ️️️️➡️️ Йосип Станишич
67'
Замена
Нейтан Телла ️️️️➡️️ Жереми Фримпонг
67'
56'
Желтая карточка
Эмерсон
21'
Желтая карточка
Лукас Пакета
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
17
Матей Коварж
ВР
20
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Джонатан Та
(К) ЦЗ
2
Йосип Станишич
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
10
Флориан Вирц
АП
14
Патрик Шик
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
28
Томаш Соучек
ОП
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
10
Лукас Пакета
АП
14
Мохаммед Кудус
АП
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Артур
ЦЗ
6
Одилон Коссуну
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
32
Густаво Пуэрта
ЦП
19
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Борха Иглесиас
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Вест Хэм
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
49
Джозеф Ананг
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
27
Наиф Агер
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
40
Джордж Эрти
ЦП
61
Льюис Орфорд
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
3-3-1-1-2
17
Коварж
4
Та
2
Станишич
12
Тапсоба
20
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
25
Паласиос
10
Вирц
21
Адли
14
Шик
3-3-1-2-1
1
Фабиански
33
Эмерсон
4
Зума
15
Мавропанос
5
Цоуфал
28
Соучек
3
Крессуэлл
7
Уорд-Проус
10
Пакета
14
Кудус
9
Антонио
2
Станишич
3
Хинкапе
3
Хинкапе
2
Станишич
30
Фримпонг
19
Телла
19
Телла
30
Фримпонг
21
Адли
7
Хофманн
7
Хофманн
21
Адли
14
Шик
22
Бонифаци
22
Бонифаци
14
Шик
15
Мавропанос
27
Агер
27
Агер
15
Мавропанос
14
Кудус
2
Джонсон
2
Джонсон
14
Кудус
Остались в запасе
Байер
Вест Хэм
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Артур
ЦЗ
6
Одилон Коссуну
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
32
Густаво Пуэрта
ЦП
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
49
Джозеф Ананг
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
40
Джордж Эрти
ЦП
61
Льюис Орфорд
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
1
Лукаш Градецки
ВР
13
Артур
ЦЗ
6
Одилон Коссуну
ЦЗ
8
Роберт Андрих
ЦП
32
Густаво Пуэрта
ЦП
9
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
55
Джейкоб Найтбридж
ВР
49
Джозеф Ананг
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
40
Джордж Эрти
ЦП
61
Льюис Орфорд
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Байер - Вест Хэм
2
Всего ударов по воротам
33
1
Удары в створ
13
1
Владение мячом %
73
27
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
1
Нарушения
10
11
Офсайды
2
0
Количество передач
741
278
Сейвы
1
9
Точность передач %
90
73
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
13
0
xG (ожидаемые голы)
2.25
0.2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш (Порту)
Стадион:
Бай-Арена
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Марсель
- : -
02.05.2024
Аталанта
Лига Европы. 1/2 финала, первый матч
Рома
- : -
02.05.2024
Байер
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Аталанта
- : -
09.05.2024
Марсель
Лига Европы. 1/2 финала, ответный матч
Байер
- : -
09.05.2024
Рома
Россия
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