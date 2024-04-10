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ПСЖ
Барселона
Лига чемпионов. «Боруссия» удержала победу над «ПСЖ» (1:0) в 1-м полуфинальном матче
1 мая, 23:56
0
Обзор матча «Боруссия Д» – «ПСЖ» голы и лучшие моменты (Видео)
1 мая, 23:55
0
Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»: 1 мая
1 мая, 20:55
0
У Левандовского возник конфликт с партнером по «Барселоне»
1 мая, 13:58
1
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:24
0
Лига чемпионов. «Боруссия» удержала победу над «ПСЖ» (1:0) в 1-м полуфинальном матче
1 мая, 23:56
0
Обзор матча «Боруссия Д» – «ПСЖ» голы и лучшие моменты (Видео)
1 мая, 23:55
0
Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»: 1 мая
1 мая, 20:55
0
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
1 мая, 09:24
0
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов, 1 мая
1 мая, 09:13
0
У Левандовского возник конфликт с партнером по «Барселоне»
1 мая, 13:58
1
Ньямси ответил, готов ли Глушенков к «Барселоне»
30 апреля, 20:22
1
Примера. «Барселона» победила «Валенсию» (4:2), играя весь второй тайм в большинстве
30 апреля, 00:04
3
«Барселона» хочет арендовать полузащитника «ПСЖ»
29 апреля, 22:02
0
Семин назвал российского футболиста, способного заиграть в «Барселоне»
29 апреля, 20:50
5
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Последние матчи
Все
ПСЖ
Барселона
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 3
10.04.2024
Барселона
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0 : 1
13.04.2024
Барселона
Лига чемпионов, 1/4 финала
Барселона
1 : 4
16.04.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
4 : 1
21.04.2024
Лион
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3 : 2
21.04.2024
Барселона
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ
3 : 3
27.04.2024
Гавр
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1 : 4
24.04.2024
ПСЖ
Франция. Лига 1, 30 тур
ПСЖ
4 : 1
21.04.2024
Лион
Лига чемпионов, 1/4 финала
Барселона
1 : 4
16.04.2024
ПСЖ
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 3
10.04.2024
Барселона
Испания. Примера, 33 тур
Барселона
4 : 2
29.04.2024
Валенсия
Испания. Примера, 32 тур
Реал
3 : 2
21.04.2024
Барселона
Лига чемпионов, 1/4 финала
Барселона
1 : 4
16.04.2024
ПСЖ
Испания. Примера, 31 тур
Кадис
0 : 1
13.04.2024
Барселона
Лига чемпионов, 1/4 финала
ПСЖ
2 : 3
10.04.2024
Барселона

ПСЖ - Барселона: обзор матча 10 апреля 2024

ПСЖ
10.04.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 3
Матч завершен
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Барселона
48' У. Дембеле
51' Витинья
37' Рафинья
62' Рафинья
77' А. Кристенсен
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
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Комментарии
Протокол ПСЖ - Барселона
Матч завершен
Желтая карточка
Лукас Бералдо
89'
89'
Желтая карточка
Фермин Лопес
88'
Желтая карточка
Андреас Кристенсен
Замена
Гонсалу Рамуш ️️️️➡️️ Фабиан Руис
85'
85'
Замена
Фермин Лопес ️️️️➡️️ Илкай Гюндоган
82'
Желтая карточка
Пау Кубарси
77'
ГОЛ! 2:3
Андреас Кристенсен
75'
Замена
Ферран Торрес ️️️️➡️️ Рафинья
75'
Замена
Андреас Кристенсен ️️️️➡️️ Френки де Йонг
Желтая карточка
Витинья
65'
62'
ГОЛ! 2:2
Рафинья
61'
Замена
Педри ️️️️➡️️ Серхи Роберто
61'
Замена
Жоау Феликс ️️️️➡️️ Ламин Ямаль
Замена
Варрен Заир-Эмери ️️️️➡️️ Ли Кан Ин
61'
ГОЛ! 2:1
Витинья
51'
ГОЛ! 1:1
Усман Дембеле
48'
Замена
Брэдли Барколя ️️️️➡️️ Марко Асенсио
46'
37'
ГОЛ! 0:1
Рафинья
34'
Желтая карточка
Серхи Роберто
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
99
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
35
Лукас Бералдо
ЦЗ
21
Люка Эрнандес
ПЗ
17
Витинья
ОП
19
Ли Кан Ин
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Килиан Мбаппе
ЛФ
11
Марко Асенсио
ЦФ
10
Усман Дембеле
РФ
Главный тренер
Луис Энрике
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Жоау Канселу
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
33
Пау Кубарси
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ПЗ
20
Серхи Роберто
ОП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Рафинья
ЛФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
27
Ламин Ямаль
РФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
ПСЖ
80
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
15
Данилу Перейра
ОП
4
Мануэль Угарте
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
28
Карлос Солер
ЦП
41
Сенни Маюлу
АП
29
Брэдли Барколя
ЛВ
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Барселона
13
Иньяки Пенья
ВР
26
Андер Астралага
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
18
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
8
Педри
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
14
Жоау Феликс
ЦФ
19
Витор Роке
ЦФ
4-1-2-3
99
Доннарумма
25
Мендеш
5
Маркиньос
35
Бералдо
21
Эрнандес
17
Витинья
19
Кан Ин
8
Руис
7
Мбаппе
11
Асенсио
10
Дембеле
4-1-2-3
1
тер Стеген
23
Кунде
4
Араухо
33
Кубарси
2
Канселу
20
Роберто
21
де Йонг
22
Гюндоган
27
Ямаль
9
Левандовски
11
Рафинья
19
Кан Ин
33
Заир-Эмери
33
Заир-Эмери
19
Кан Ин
11
Асенсио
29
Барколя
29
Барколя
11
Асенсио
8
Руис
9
Рамуш
9
Рамуш
8
Руис
21
де Йонг
15
Кристенсен
15
Кристенсен
21
де Йонг
22
Гюндоган
16
Лопес
16
Лопес
22
Гюндоган
20
Роберто
8
Педри
8
Педри
20
Роберто
11
Рафинья
7
Торрес
7
Торрес
11
Рафинья
27
Ямаль
14
Феликс
14
Феликс
27
Ямаль
Остались в запасе
ПСЖ
Барселона
80
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
15
Данилу Перейра
ОП
4
Мануэль Угарте
ОП
28
Карлос Солер
ЦП
41
Сенни Маюлу
АП
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
13
Иньяки Пенья
ВР
26
Андер Астралага
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
18
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
80
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
42
Йорам Заге
ПЗ
15
Данилу Перейра
ОП
4
Мануэль Угарте
ОП
28
Карлос Солер
ЦП
41
Сенни Маюлу
АП
23
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Остались в запасе
13
Иньяки Пенья
ВР
26
Андер Астралага
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
18
Ориоль Ромеу
ЦП
19
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча ПСЖ - Барселона
2
4
Всего ударов по воротам
18
15
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
5
Нарушения
14
8
Офсайды
4
3
Количество передач
567
396
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.24
1.73
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор (Уитеншоу, Манчестер)
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч
Боруссия Д
1 : 0
01.05.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
ПСЖ
- : -
07.05.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
Реал
- : -
08.05.2024
Бавария
Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч
Боруссия Д
1 : 0
01.05.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
ПСЖ
- : -
07.05.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
Реал
- : -
08.05.2024
Бавария
Россия
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