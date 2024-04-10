Лига чемпионов. «Боруссия» удержала победу над «ПСЖ» (1:0) в 1-м полуфинальном матче
Обзор матча «Боруссия Д» – «ПСЖ» голы и лучшие моменты (Видео)
Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»: 1 мая
У Левандовского возник конфликт с партнером по «Барселоне»
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
Лига чемпионов. «Боруссия» удержала победу над «ПСЖ» (1:0) в 1-м полуфинальном матче
Обзор матча «Боруссия Д» – «ПСЖ» голы и лучшие моменты (Видео)
Стали известны стартовые составы на матч «Боруссия Д» – «ПСЖ»: 1 мая
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2024
«Боруссия Д» – «ПСЖ»: прогноз на матч полуфинала Лиги чемпионов, 1 мая
У Левандовского возник конфликт с партнером по «Барселоне»
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