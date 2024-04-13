«Бавария» нашла замену для Дэвиса
Кейн высказался об отсутствии трофеев в «Баварии»
Томас Мюллер пошутил о своем возрасте
Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне
Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти
«Бавария» нашла замену для Дэвиса
Кейн высказался об отсутствии трофеев в «Баварии»
Томас Мюллер пошутил о своем возрасте
Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне
Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти
Только 4 тренера выиграли 100 матчей в АПЛ быстрее, чем Артета
Сака из «Арсенала» повторил клубное достижение 30-летней давности
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
«Арсенал», «Сити», «Милан», «Бавария» и «Фейеноорд» вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25, уже известно 10 участников
АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм» (3:2), отрыв от «Сити» – 4 очка