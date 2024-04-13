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Бавария
Арсенал
«Бавария» нашла замену для Дэвиса
1 мая, 19:33
0
Кейн высказался об отсутствии трофеев в «Баварии»
1 мая, 15:59
1
Томас Мюллер пошутил о своем возрасте
1 мая, 14:30
1
Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне
1 мая, 13:34
1
Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти
1 мая, 13:07
2
«Бавария» нашла замену для Дэвиса
1 мая, 19:33
0
Кейн высказался об отсутствии трофеев в «Баварии»
1 мая, 15:59
1
Томас Мюллер пошутил о своем возрасте
1 мая, 14:30
1
Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне
1 мая, 13:34
1
Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти
1 мая, 13:07
2
Только 4 тренера выиграли 100 матчей в АПЛ быстрее, чем Артета
29 апреля, 14:44
0
Сака из «Арсенала» повторил клубное достижение 30-летней давности
29 апреля, 14:28
0
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
29 апреля, 12:22
0
«Арсенал», «Сити», «Милан», «Бавария» и «Фейеноорд» вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25, уже известно 10 участников
29 апреля, 10:39
0
АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм» (3:2), отрыв от «Сити» – 4 очка
28 апреля, 17:59
1
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Последние матчи
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Бавария
Арсенал
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
2 : 0
13.04.2024
Кельн
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0 : 2
14.04.2024
Астон Вилла
Лига чемпионов, 1/4 финала
Бавария
1 : 0
17.04.2024
Арсенал
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 5
20.04.2024
Бавария
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
20.04.2024
Арсенал
Лига чемпионов, 1/2 финала
Бавария
2 : 2
30.04.2024
Реал
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
2 : 1
27.04.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 5
20.04.2024
Бавария
Лига чемпионов, 1/4 финала
Бавария
1 : 0
17.04.2024
Арсенал
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
2 : 0
13.04.2024
Кельн
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Тоттенхэм
2 : 3
28.04.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
5 : 0
23.04.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
20.04.2024
Арсенал
Лига чемпионов, 1/4 финала
Бавария
1 : 0
17.04.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0 : 2
14.04.2024
Астон Вилла

Бавария - Арсенал: обзор матча 17 апреля 2024

Бавария
17.04.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Матч завершен
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Арсенал
63' Й. Киммих
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Бавария - Арсенал
Матч завершен
90' +3
Желтая карточка
Габриэль Жезус
Желтая карточка
Йозуа Киммих
90' +2
Замена
Дайот Упамекано ️️️️➡️️ Лерой Сане
89'
86'
Замена
Эдвард Нкетиа ️️️️➡️️ Такехиро Томиясу
84'
Желтая карточка
Бен Уайт
Замена
Ким Мин-Джэ ️️️️➡️️ Нуссаир Мазрауи
76'
68'
Замена
Леандро Троссард ️️️️➡️️ Габриэль Мартинелли
68'
Замена
Габриэль Жезус ️️️️➡️️ Жоржиньо
ГОЛ! 1:0
Йозуа Киммих
63'
Желтая карточка
Конрад Лаймер
54'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
42
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
18
Такехиро Томиясу
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
20
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бавария
18
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
25
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Арсенал
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Карл Хейн
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Томас Парти
ЦП
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
19
Леандро Троссард
ЛВ
24
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Нойер
22
Геррейру
4
де Лигт
15
Дайер
40
Мазрауи
6
Киммих
27
Лаймер
8
Горецка
42
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
4-1-1-3-1
22
Рая
18
Томиясу
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
20
Жоржиньо
7
Сака
8
Эдегор
11
Мартинелли
29
Хаверц
10
Сане
2
Упамекано
2
Упамекано
10
Сане
40
Мазрауи
3
Мин-Джэ
3
Мин-Джэ
40
Мазрауи
11
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
11
Мартинелли
20
Жоржиньо
9
Жезус
9
Жезус
20
Жоржиньо
18
Томиясу
14
Нкетиа
14
Нкетиа
18
Томиясу
Остались в запасе
Бавария
Арсенал
18
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
25
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Карл Хейн
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Томас Парти
ЦП
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
24
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
18
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
25
Томас Мюллер
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Остались в запасе
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
31
Карл Хейн
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
5
Томас Парти
ЦП
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
24
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Бавария - Арсенал
2
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
51
49
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
13
Офсайды
1
2
Количество передач
479
456
Сейвы
3
3
Точность передач %
86
89
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.33
0.54
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели (Дордрехт)
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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ПСЖ
- : -
07.05.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
Реал
- : -
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ПСЖ
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Реал
- : -
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