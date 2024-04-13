Кейн высказался об отсутствии трофеев в «Баварии»

Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне

Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти