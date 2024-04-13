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Арсенал
Бавария
«Бавария» нашла замену для Дэвиса
1 мая, 19:33
0
Кейн высказался об отсутствии трофеев в «Баварии»
1 мая, 15:59
1
Томас Мюллер пошутил о своем возрасте
1 мая, 14:30
1
Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне
1 мая, 13:34
1
Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти
1 мая, 13:07
2
Только 4 тренера выиграли 100 матчей в АПЛ быстрее, чем Артета
29 апреля, 14:44
0
Сака из «Арсенала» повторил клубное достижение 30-летней давности
29 апреля, 14:28
0
Гвардиола прокомментировал чемпионскую гонку в АПЛ
29 апреля, 12:22
0
«Арсенал», «Сити», «Милан», «Бавария» и «Фейеноорд» вышли в лиговый этап ЛЧ-2024/25, уже известно 10 участников
29 апреля, 10:39
0
АПЛ. «Арсенал» победил в дерби «Тоттенхэм» (3:2), отрыв от «Сити» – 4 очка
28 апреля, 17:59
1
«Бавария» нашла замену для Дэвиса
1 мая, 19:33
0
Кейн высказался об отсутствии трофеев в «Баварии»
1 мая, 15:59
1
Томас Мюллер пошутил о своем возрасте
1 мая, 14:30
1
Кроос ответил, сыграет ли вместе с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом в следующем сезоне
1 мая, 13:34
1
Кейн рассказал о попытке Беллингема что-то прошептать ему на ухо перед ударом с пенальти
1 мая, 13:07
2
Больше новостей
Последние матчи
Все
Арсенал
Бавария
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
2 : 0
13.04.2024
Кельн
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0 : 2
14.04.2024
Астон Вилла
Лига чемпионов, 1/4 финала
Бавария
1 : 0
17.04.2024
Арсенал
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 5
20.04.2024
Бавария
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
20.04.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Тоттенхэм
2 : 3
28.04.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
5 : 0
23.04.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вулверхэмптон
0 : 2
20.04.2024
Арсенал
Лига чемпионов, 1/4 финала
Бавария
1 : 0
17.04.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Арсенал
0 : 2
14.04.2024
Астон Вилла
Лига чемпионов, 1/2 финала
Бавария
2 : 2
30.04.2024
Реал
Германия. Бундеслига, 31 тур
Бавария
2 : 1
27.04.2024
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 30 тур
Унион
1 : 5
20.04.2024
Бавария
Лига чемпионов, 1/4 финала
Бавария
1 : 0
17.04.2024
Арсенал
Германия. Бундеслига, 29 тур
Бавария
2 : 0
13.04.2024
Кельн

Арсенал - Бавария: обзор матча 09 апреля 2024

Арсенал
09.04.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 2
Матч завершен
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Бавария
12' Б. Сака
76' Л. Троссард
18' С. Гнабри
32' Г. Кейн (П)
Матч
Текстовая трансляция
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арсенал - Бавария
Матч завершен
Желтая карточка
Томас Парти
89'
Замена
Томас Парти ️️️️➡️️ Кай Хаверц
85'
ГОЛ! 2:2
Леандро Троссард
76'
70'
Замена
Рафаэль Геррейру ️️️️➡️️ Серж Гнабри
69'
Травма
Серж Гнабри
Замена
Габриэль Жезус ️️️️➡️️ Жоржиньо
66'
Замена
Леандро Троссард ️️️️➡️️ Габриэль Мартинелли
66'
66'
Замена
Кингсли Коман ️️️️➡️️ Лерой Сане
55'
Желтая карточка
Гарри Кейн
Замена
Александр Зинченко ️️️️➡️️ Якуб Кивиор
46'
32'
ГОЛ с пенальти! 1:2
Гарри Кейн
18'
ГОЛ! 1:1
Серж Гнабри
ГОЛ! 1:0
Букайо Сака
12'
9'
Желтая карточка
Альфонсо Дэвис
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
15
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
20
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
11
Габриэль Мартинелли
ЛВ
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
42
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Арсенал
31
Карл Хейн
ВР
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
35
Александр Зинченко
ЛЗ
18
Такехиро Томиясу
ПЗ
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
19
Леандро Троссард
ЛВ
24
Рис Нелсон
ПВ
9
Габриэль Жезус
ЦФ
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Бавария
18
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
11
Кингсли Коман
ЛВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Рая
2
Салиба
15
Кивиор
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
20
Жоржиньо
11
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
29
Хаверц
3-1-2-3-1
1
Нойер
15
Дайер
4
де Лигт
19
Дэвис
6
Киммих
27
Лаймер
8
Горецка
7
Гнабри
42
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
15
Кивиор
35
Зинченко
35
Зинченко
15
Кивиор
29
Хаверц
5
Парти
5
Парти
29
Хаверц
11
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
11
Мартинелли
20
Жоржиньо
9
Жезус
9
Жезус
20
Жоржиньо
7
Гнабри
22
Геррейру
22
Геррейру
7
Гнабри
10
Сане
11
Коман
11
Коман
10
Сане
Остались в запасе
Арсенал
Бавария
31
Карл Хейн
ВР
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
18
Такехиро Томиясу
ПЗ
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
24
Рис Нелсон
ПВ
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
18
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
31
Карл Хейн
ВР
1
Аарон Рэмсдейл
ВР
18
Такехиро Томиясу
ПЗ
25
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Эмиль Смит-Роу
АП
21
Фабиу Виейра
ПП
24
Рис Нелсон
ПВ
14
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
18
Даниэль Перец
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
40
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
45
Александар Павлович
ОП
17
Брайан Сарагоса
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
25
Томас Мюллер
ЦФ
39
Матис Тель
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Арсенал - Бавария
1
2
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
59
41
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
1
Нарушения
13
12
Офсайды
3
2
Количество передач
527
366
Сейвы
0
2
Точность передач %
88
82
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.22
2.08
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Гленн Нюберг
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Лига чемпионов
Все
Текущие
Будущие
Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч
Боруссия Д
1 : 0
01.05.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
ПСЖ
- : -
07.05.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
Реал
- : -
08.05.2024
Бавария
Лига чемпионов. 1/2 финала, первый матч
Боруссия Д
1 : 0
01.05.2024
ПСЖ
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
ПСЖ
- : -
07.05.2024
Боруссия Д
Лига чемпионов. 1/2 финала, ответный матч
Реал
- : -
08.05.2024
Бавария
Россия
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