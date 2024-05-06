Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Политехника Яссы
Херманнштадт - Политехника Яссы: обзор матча 06 мая 2024
Херманнштадт
06.05.2024, понедельник, 15:00
Румыния. Лига I, 8 тур
0 : 1
Завершен
Политехника Яссы
74'
А. Беттаиб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херманнштадт - Политехника Яссы
90'
+5
Желтая карточка
Р. Бухенна
90'
+4
Желтая карточка
S. Lung Jr.
88'
Замена
Р. Бухенна
️️️️
A. Roman
88'
Замена
A.
️️️️
А. Беттаиб
Замена
A. Daniel Jipa
️️️️
Р. Опруц
84'
74'
ГОЛ! 0:1!
А. Беттаиб
Пас отдал
A. Roman
Замена
A. Oroian
️️️️
S. Balaure
73'
Замена
R. Fonseca
️️️️
C. Neguț
72'
70'
Замена
C. Jatobá
️️️️
К. Иту
56'
Замена
С. Бус
️️️️
S. Harrison
Желтая карточка
C. Neguț
54'
Замена
D. Iancu
️️️️
S. Mino
46'
Замена
D. Paraschiv
️️️️
Г. Янку
46'
Желтая карточка
I. Stoica
37'
34'
Желтая карточка
К. Иту
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херманнштадт
11
Алессандро Мургиа
ВР
34
Cătălin Căbuz
ВР
31
Раул Опруц
ЛЗ
16
Михай Бутян
ЦЗ
4
Ionuț Stoica
(К)
ЦЗ
96
Silviu Balaure
ЦП
5
Sota Mino
ЦП
27
Valerică Găman
ЦФ
10
Ианис Стоица
ЦФ
10
Габриэл Янку
ЦФ
10
Cristian Neguț
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Политехника Яссы
1
Silviu Lung Jr.
(К)
ВР
18
Florin Ilie
ЦЗ
3
Nicolás Samayoa
ЦЗ
27
Rareș Sebastian Ispas
ЦЗ
20
Ștefan Stefanovici
ЦЗ
30
Тодор Тодороски
ПЗ
8
Alin Roman
ЦП
22
Julian Marchioni
ЦП
67
Кэтэлин Иту
ЦП
23
S. Harrison
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Херманнштадт
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
51
Alexandru Oroian
ЦЗ
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
98
Alexandru Daniel Jipa
ЦП
17
Dragoș Iancu
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
15
Paolo Medina
ЦФ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
Политехника Яссы
1
Ionuţ Ailenei
ВР
12
Toma Niga
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
5
Рашид Бухенна
ЦЗ
2
Marius Martac
ЦЗ
88
Carlos Jatobá
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
35
Hamza Saghiri
ЦФ
19
Allanzinho
ЦФ
19
Сергиу Бус
ЦФ
3-2-4
11
Мургиа
31
Опруц
4
16
Бутян
96
5
27
10
10
Янку
10
Стоица
3-2-3-2
1
3
27
20
30
Тодороски
18
8
22
67
Иту
21
Беттаиб
23
96
51
51
96
31
Опруц
98
98
31
Опруц
5
17
17
5
10
99
99
10
10
Янку
30
30
10
Янку
8
5
Бухенна
5
Бухенна
8
67
Иту
88
88
67
Иту
21
Беттаиб
19
19
21
Беттаиб
23
19
Бус
19
Бус
23
Остались в запасе
Херманнштадт
Политехника Яссы
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
1
Ionuţ Ailenei
ВР
12
Toma Niga
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
2
Marius Martac
ЦЗ
11
Кевин Кабран
АП
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
35
Hamza Saghiri
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
22
Ionuţ Pop
ВР
31
Vlad Muțiu
ВР
5
Florin Bejan
ЦЗ
19
Kevin Ciubotaru
ЦЗ
6
Marius Antoche
ЦП
29
Ionuț Biceanu
ЦП
15
Paolo Medina
ЦФ
Остались в запасе
1
Ionuţ Ailenei
ВР
12
Toma Niga
ВР
32
Matija Katanec
ЦЗ
2
Marius Martac
ЦЗ
11
Кевин Кабран
АП
77
Андрей Георгицэ
ЦФ
35
Hamza Saghiri
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Мэлдэрэшану
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Херманнштадт - Политехника Яссы
2
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
12
Офсайды
4
1
Количество передач
468
295
Сейвы
3
3
Точность передач %
79
72
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Переходные матчи
Волунтари
3 : 0
01.06.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, Финал
Херманнштадт
3 : 2
24.05.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 9 тур
Херманнштадт
2 : 0
18.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 8 тур
Металоглобус
2 : 2
11.05.2026
Херманнштадт
Румыния. Лига I, 7 тур
Униря Слобозия
2 : 2
04.05.2026
Херманнштадт
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 9 тур
Политехника Яссы
0 : 2
18.05.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 8 тур
Херманнштадт
1 : 0
10.05.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 7 тур
Политехника Яссы
0 : 0
02.05.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 6 тур
Униря Слобозия
1 : 1
25.04.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 5 тур
Политехника Яссы
3 : 0
20.04.2025
Ботошани
Информация о матче
Главный судья:
Ionut Coza, Romania
Стадион:
Municipal Sibiu, Sibiu
Новости команд
Все
Херманнштадт
Политехника Яссы
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Товарищеский матч. Карпин начал карьеру в «Ростове» с ничьей
2018.01.18 18:01
2
Милевский вышел на замену в чемпионате Румынии и через три минуты был удален
2016.03.30 21:47
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+