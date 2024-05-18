Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Сепси
Университатя - Сепси: обзор матча 18 мая 2024
Университатя
18.05.2024, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 10 тур
3 : 2
Завершен
Сепси
52'
E. Koljić
79'
А. Иван
21'
М. Стефанеску
66'
Г. Дебелюх
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Университатя - Сепси
90'
+1
Желтая карточка
Д. Чоботарию
Желтая карточка
Б. Ндонг
89'
Замена
Б. Ндонг
️️️️
Н. Банку
84'
81'
Желтая карточка
К. Варга
ГОЛ! 2:2!
А. Иван
Пас отдал
А. Митрица
79'
77'
Замена
D. Renta
️️️️
D. Oroian
Желтая карточка
А. Митрица
75'
Замена
A. Mateiu
️️️️
А. Крету
73'
70'
Замена
К. Варга
️️️️
Ф. Стефан
66'
ГОЛ! 1:2!
Г. Дебелюх
Пас отдал
А. Думитреску
64'
Желтая карточка
D. Oroian
59'
Замена
Ш. Каллаку
️️️️
A. Aganović
59'
Замена
А. Думитреску
️️️️
Р. Варга
ГОЛ! 1:1!
E. Koljić
52'
Замена
E. Koljić
️️️️
Й. Маркович
46'
Замена
П. Сойри
️️️️
Ш. Влэдою
29'
21'
ГОЛ! 0:1!
М. Стефанеску
Пас отдал
Ф. Стефан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Лауренциу Попеску
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
5
Джоко Зайков
ЦЗ
34
Рауль Силва
ЦЗ
23
Анзор Меквабишвили
ОП
4
Александру Крету
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
9
Андрей Иван
ЦФ
9
Йован Маркович
ЦФ
37
Marian Danciu
ЦФ
2
Штефан Влэдою
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Сепси
17
Darius Oroian
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
96
Флорин Стефан
ЦЗ
11
Мариуш Стефанеску
ЛВ
10
Cosmin Matei
ЦП
4
Исник Алими
ЦП
17
Роланд Варга
ЦФ
27
Габриэль Дебелюх
ЦФ
77
Adnan Aganović
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
33
Roland Niczuly
(К)
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Университатя
91
Давид Лазар
ВР
12
Базилио Ндонг
ЛЗ
27
Юрай Бадель
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
23
Пюрю Сойри
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
7
Elvir Koljić
ЦФ
8
Alexandru Mateiu
ЦФ
11
Жален Блеса
ЦФ
Сепси
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
2
Андрес Думитреску
ЛЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
59
Шерифф Каллаку
ЦП
24
Denis Renta
ЦП
90
Norbert Kocsis
ЦФ
3-1-2-4
21
Попеску
11
Банку
34
Силва
5
Зайков
23
Меквабишвили
4
Крету
28
Митрица
9
Иван
2
Влэдою
37
9
Маркович
3-2-1-5
17
13
Чоботарию
96
Стефан
10
4
Алими
11
Стефанеску
17
Варга
33
82
77
27
Дебелюх
11
Банку
12
Ндонг
12
Ндонг
11
Банку
2
Влэдою
23
Сойри
23
Сойри
2
Влэдою
9
Маркович
7
7
9
Маркович
4
Крету
8
8
4
Крету
17
Варга
2
Думитреску
2
Думитреску
17
Варга
77
59
Каллаку
59
Каллаку
77
17
24
24
17
96
Стефан
7
Варга
7
Варга
96
Стефан
Остались в запасе
Университатя
Сепси
91
Давид Лазар
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
11
Жален Блеса
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Лео Грозаву
Остались в запасе
91
Давид Лазар
ВР
27
Юрай Бадель
ЦЗ
16
Михай Кэпэцынэ
ЦП
11
Stefan Bana
ЦП
11
Жален Блеса
ЦФ
Остались в запасе
98
Hunor Botond Gedo
ВР
1
Dinu Moldovan
ВР
90
Norbert Kocsis
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Лео Грозаву
Статистика матча Университатя - Сепси
2
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
8
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Нарушения
19
13
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
3
Матчи команд
Университатя
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя
- : -
30.11.2026
Динамо Бухарест
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
4 : 0
26.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 16 тур
УТА Арад
2 : 6
22.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Лига конференций, 3 тур
Университатя
2 : 0
05.11.2026
Эгнатия
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя
2 : 1
01.11.2026
Ботошани
Сепси
Румыния. Лига I, 18 тур
Сепси
- : -
07.12.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 17 тур
Университатя Клуж
0 : 1
27.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 16 тур
Сепси
1 : 3
23.11.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 15 тур
Сепси
2 : 1
08.11.2026
Волунтари
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Сепси
0 : 5
26.10.2026
Университатя
Информация о матче
Главный судья:
Catalin Popa, Romania
Стадион:
Ион Облеменко
Новости команд
Все
Университатя
Сепси
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Университатя» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Брайтон» – «Университатя»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Брайтона» и «Университати Крайова» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
Лига Конференций: шансы «Университатя» и «Эгнатии» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интера Эскальдес» и «Университати Крайова» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Университатя» – «Хетафе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Яя Туре не собирается уходить из «Ахмата». Сообщалось, что он предлагал свои услуги румынскому «Сепси»
2021.10.07 19:41
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+