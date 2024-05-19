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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Олимпиакос
Панатинаикос - Олимпиакос: обзор матча 19 мая 2024
Панатинаикос
19.05.2024, воскресенье, 20:00
Греция. Суперлига, группа A, 10 тур
2 : 2
Завершен
Олимпиакос
45+5'
Т. Бакасетас (П)
59'
Бернард
73'
Д. Поденсе
81'
С. Йоветич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Олимпиакос
90'
+10
Желтая карточка
Куини
90'
+8
Замена
Г. Масурас
️️️️
А. Эль-Кааби
90'
+7
Желтая карточка
К. Цолакис
Желтая карточка
Т. Едвай
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Мартинш
Желтая карточка
А. Шпорар
90'
+3
89'
Вторая желтая
Д. Поденсе
81'
ГОЛ! 2:2!
С. Йоветич
Пас отдал
Д. Поденсе
Замена
Б. Вербич
️️️️
Бернард
76'
Замена
А. Шпорар
️️️️
А. Еремеефф
76'
76'
Замена
Куини
️️️️
О. Ричардс
73'
ГОЛ! 2:1!
Д. Поденсе
Пас отдал
С. Йоветич
66'
Желтая карточка
Д. Поденсе
Замена
С. Паласиос
️️️️
Д. Мансини
65'
Замена
Т. Вилена
️️️️
А. Гнезда Черин
65'
62'
Замена
Ж. Мартинш
️️️️
К. Фортунис
62'
Замена
С. Йоветич
️️️️
А. Орта
ГОЛ! 2:0!
Бернард
59'
46'
Замена
В. Иборра
️️️️
Ж. Карвалью
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Бакасетас
45'
+5
Желтая карточка
Д. Мансини
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
15
Виллиан Арао
ОП
27
Хуанкар
ЦП
21
Рубен Перес
(К)
ЦП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
6
Давид Карму
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
6
Андре Орта
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Зека
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Желсон Мартинш
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
2-1-3-3-1
12
Лодыгин
4
Едвай
27
Коцирас
15
Арао
27
Хуанкар
21
Перес
22
Гнезда Черин
11
Бернард
9
Бакасетас
7
Мансини
19
Еремеефф
4-1-1-2-2
19
Цолакис
23
Родиней
45
Рецос
6
Карму
3
Ричардс
32
Хецце
6
Орта
12
Карвалью
7
Фортунис
11
Поденсе
9
Эль-Кааби
22
Гнезда Черин
52
Вилена
52
Вилена
22
Гнезда Черин
11
Бернард
7
Вербич
7
Вербич
11
Бернард
7
Мансини
34
Паласиос
34
Паласиос
7
Мансини
19
Еремеефф
99
Шпорар
99
Шпорар
19
Еремеефф
3
Ричардс
17
Куини
17
Куини
3
Ричардс
12
Карвалью
10
Иборра
10
Иборра
12
Карвалью
9
Эль-Кааби
7
Масурас
7
Масурас
9
Эль-Кааби
7
Фортунис
10
Мартинш
10
Мартинш
7
Фортунис
6
Орта
9
Йоветич
9
Йоветич
6
Орта
Остались в запасе
Панатинаикос
Олимпиакос
1
Бартломей Дронговски
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Якоб Неструп
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
1
Бартломей Дронговски
ВР
14
Витор Уго
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦЗ
5
Андреас Ндой
ОП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Якоб Неструп
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Панатинаикос - Олимпиакос
3
1
4
Всего ударов по воротам
13
14
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
53
0
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
2
Нарушения
13
15
Офсайды
1
0
Количество передач
487
208
Сейвы
2
3
Точность передач %
81
164
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
7
0
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Главный судья:
Луиш Мигел Годинью
Стадион:
Апостолос Николаидис
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