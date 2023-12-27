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ПАОК
АЕК
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
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Последние матчи
Все
ПАОК
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК

ПАОК - АЕК: обзор матча 28 апреля 2024

ПАОК
28.04.2024, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, 8 тур
3 : 2
Матч завершен
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АЕК
90' Ж. Састре
9' О. Пинеда
75' Д. Вида
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАОК - АЕК
Матч завершен
Желтая карточка
Андрия Живкович
90' +9
Замена
Виейринья ️️️️➡️️ Тайсон
90' +3
ГОЛ! 1:2
Жоан Састре
90'
89'
Желтая карточка
Стивен Цубер
78'
Замена
Леви Гарсия ️️️️➡️️ Лазарос Рота
78'
Замена
Стивен Цубер ️️️️➡️️ Эсекьель Понсе
Замена
Магомед Оздоев ️️️️➡️️ Штефан Шваб
77'
Замена
Кирил Десподов ️️️️➡️️ Андрия Живкович
77'
75'
ГОЛ! 0:2
Домагой Вида
Замена
Мбвана Саматта ️️️️➡️️ Брэндон
70'
65'
Замена
Мият Гачинович ️️️️➡️️ Серхио Араухо
65'
Замена
Нордин Амрабат ️️️️➡️️ Никлас Элиассон
64'
Желтая карточка
Серхио Араухо
Замена
Жоан Састре ️️️️➡️️ Хонни Кастро
46'
Желтая карточка
Хонни Кастро
38'
Желтая карточка
Брэндон
21'
20'
Желтая карточка
Лазарос Рота
9'
ГОЛ! 0:1
Орбелин Пинеда
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
19
Хонни Кастро
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
22
Штефан Шваб
(К) ЦП
7
Яннис Константелиас
АП
71
Брэндон
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
АЕК
30
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
6
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
14
Эсекьель Понсе
ЦФ
11
Серхио Араухо
(К) ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
ПАОК
18
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
88
Маркос Антонио
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
33
Мбвана Саматта
ЦФ
АЕК
1
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
8
Мият Гачинович
АП
5
Нордин Амрабат
ЦФ
7
Леви Гарсия
ЦФ
4-3-1-2
42
Котарски
19
Кастро
21
Баба
4
Кулиеракис
16
Кедзиора
14
Живкович
8
Мейте
22
Шваб
7
Константелиас
11
Тайсон
71
Брэндон
4-1-2-1-2
30
Атанасиадис
21
Вида
12
Рота
18
Калленс
28
Хаджусафи
6
Йонссон
4
Шиманьски
19
Элиассон
13
Пинеда
11
Араухо
14
Понсе
11
Тайсон
20
Виейринья
20
Виейринья
11
Тайсон
19
Кастро
23
Састре
23
Састре
19
Кастро
22
Шваб
27
Оздоев
27
Оздоев
22
Шваб
14
Живкович
77
Десподов
77
Десподов
14
Живкович
71
Брэндон
33
Саматта
33
Саматта
71
Брэндон
14
Понсе
10
Цубер
10
Цубер
14
Понсе
11
Араухо
8
Гачинович
8
Гачинович
11
Араухо
19
Элиассон
5
Амрабат
5
Амрабат
19
Элиассон
12
Рота
7
Гарсия
7
Гарсия
12
Рота
Остались в запасе
ПАОК
АЕК
18
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
88
Маркос Антонио
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
Главный тренер
Разван Луческу
1
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
18
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
88
Маркос Антонио
ЦП
10
Томас Мург
ЦП
Остались в запасе
1
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
Главный тренер
Разван Луческу
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча ПАОК - АЕК
3
3
Всего ударов по воротам
8
11
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
13
4
Нарушения
16
17
Офсайды
0
2
Количество передач
305
338
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
2
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер (Ганновер)
Стадион:
Тумба
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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