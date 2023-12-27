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АЕК
Панатинаикос
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Лодыгин сравнил сборную России со школой
17 марта, 13:51
0
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Последние матчи
Все
АЕК
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос

АЕК - Панатинаикос: обзор матча 24 апреля 2024

АЕК
24.04.2024, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 7 тур
3 : 0
Матч завершен
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Панатинаикос
7' Н. Элиассон
38' Э. Понсе
69' Н. Элиассон
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол АЕК - Панатинаикос
Матч завершен
Замена
Петрос Манталос ️️️️➡️️ Орбелин Пинеда
82'
Замена
Герасимос Митоглу ️️️️➡️️ Никлас Элиассон
77'
77'
Замена
Георгиос Вагианнидис ️️️️➡️️ Яннис Коцирас
Замена
Нордин Амрабат ️️️️➡️️ Лазарос Рота
76'
Замена
Леви Гарсия ️️️️➡️️ Эсекьель Понсе
76'
ГОЛ! 3:0
Никлас Элиассон
69'
68'
Желтая карточка
Самет Акайдын
64'
Замена
Беньямин Вербич ️️️️➡️️ Тасос Бакасетас
63'
Желтая карточка
Тин Едвай
Замена
Мият Гачинович ️️️️➡️️ Серхио Араухо
58'
46'
Замена
Тонни Вилена ️️️️➡️️ Себастьян Паласиос
46'
Замена
Андраж Шпорар ️️️️➡️️ Димитриос Лимниос
ГОЛ! 2:0
Эсекьель Понсе
38'
ГОЛ! 1:0
Никлас Элиассон
7'
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
30
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
18
Александр Калленс
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
19
Никлас Элиассон
ЛП
6
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
14
Эсекьель Понсе
ЦФ
11
Серхио Араухо
(К) ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
94
Самет Акайдын
ЦЗ
21
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
3
Хуанкар
ЦП
8
Тасос Бакасетас
АП
34
Себастьян Паласиос
ПВ
11
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
АЕК
1
Чикан Станкович
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
29
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
23
Роберт Любичич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
7
Леви Гарсия
ЦФ
5
Нордин Амрабат
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
20
Витор Уго
ЦЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
77
Беньямин Вербич
ЛВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Атанасиадис
28
Хаджусафи
21
Вида
12
Рота
18
Калленс
6
Йонссон
19
Элиассон
4
Шиманьски
13
Пинеда
11
Араухо
14
Понсе
3-1-2-3-1
69
Дронговски
27
Коцирас
21
Едвай
94
Акайдын
55
Арао
16
Гнезда Черин
3
Хуанкар
11
Лимниос
8
Бакасетас
34
Паласиос
7
Иоаннидис
19
Элиассон
24
Митоглу
24
Митоглу
19
Элиассон
13
Пинеда
20
Манталос
20
Манталос
13
Пинеда
11
Араухо
8
Гачинович
8
Гачинович
11
Араухо
14
Понсе
7
Гарсия
7
Гарсия
14
Понсе
12
Рота
5
Амрабат
5
Амрабат
12
Рота
27
Коцирас
2
Вагианнидис
2
Вагианнидис
27
Коцирас
34
Паласиос
52
Вилена
52
Вилена
34
Паласиос
8
Бакасетас
77
Вербич
77
Вербич
8
Бакасетас
11
Лимниос
9
Шпорар
9
Шпорар
11
Лимниос
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
1
Чикан Станкович
ВР
29
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
23
Роберт Любичич
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
20
Витор Уго
ЦЗ
6
Зека
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
1
Чикан Станкович
ВР
29
Джибриль Сидибе
ПЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
23
Роберт Любичич
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
20
Витор Уго
ЦЗ
6
Зека
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
2
Всего ударов по воротам
17
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
49
51
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
22
16
Офсайды
1
0
Количество передач
414
440
Сейвы
1
5
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
15
4
Удары из-за пределов штрафной
2
3
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Информация о матче
Главный судья:
Вилли Делажо
Стадион:
ОПАП Арена
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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Россия
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