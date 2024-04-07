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Арис
Олимпиакос
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Команда Шапи вышла в финал Кубка Греции впервые за 14 лет
6 марта, 23:13
0
Агент Шапи рассказал об активации опции выкупа контракта «Арисом»
31 января, 12:11
0
Шапи забил в Греции четвертый гол за месяц
24 января, 22:31
2
«Арис» должен выкупить Шапи у «Краснодара»
23 января, 14:33
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
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Последние матчи
Все
Арис
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче

Арис - Олимпиакос: обзор матча 24 апреля 2024

Арис
24.04.2024, среда, 19:30
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Матч завершен
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Олимпиакос
48' Л. Морон
53' Ж. Мартиньш
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Арис - Олимпиакос
Матч завершен
Замена
Линдсей Роуз ️️️️➡️️ Владимир Дарида
90' +3
87'
Замена
Юссеф Эль-Араби ️️️️➡️️ Аюб Эль-Кааби
Желтая карточка
Альваро Самора
82'
79'
Замена
Фран Наварро ️️️️➡️️ Желсон Мартиньш
68'
Замена
Шикинью ️️️️➡️️ Сантьяго Хецце
68'
Замена
Даниэль Поденсе ️️️️➡️️ Стеван Йоветич
Замена
Альваро Самора ️️️️➡️️ Кике Саверио
60'
Замена
Ману Гарсия ️️️️➡️️ Giannis Fetfatzidis
60'
53'
ГОЛ! 1:1
Желсон Мартиньш
ГОЛ! 1:0
Лорен Морон
48'
11'
Желтая карточка
Желсон Мартиньш
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
23
Julián Cuesta
(К) ВР
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
22
Мозес Одубайо
ПЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
30
Jean Jules Mvondo
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
19
Giannis Fetfatzidis
ЦП
11
Кике Саверио
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
32
Сантьяго Хецце
ОП
8
Висенте Иборра
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К) АП
10
Желсон Мартиньш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Арис
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
92
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Валентино Фатторе
ПЗ
20
Невен Джурасек
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
21
Рубен Пардо
ЦП
77
Michalis Panagidis
ЦП
6
Ману Гарсия
АП
12
Альваро Самора
ЛВ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
14
Рубен Везо
ЦЗ
18
Куини
ПЗ
20
Жоао Карвалью
АП
6
Шикинью
АП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
29
Фран Наварро
ЦФ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-3-1-2
23
22
Одубайо
4
Фабиано
14
Брабец
33
Монтойя
30
16
Дарида
19
11
Саверио
80
Морон
93
Сулейманов
3-2-1-2-2
88
Цолакис
23
Родиней
16
Кармо
3
Ортега
74
Ндой
32
Хецце
8
Иборра
10
Мартиньш
7
Фортунис
22
Йоветич
9
Эль-Кааби
16
Дарида
92
Роуз
92
Роуз
16
Дарида
19
6
Гарсия
6
Гарсия
19
11
Саверио
12
Самора
12
Самора
11
Саверио
32
Хецце
6
Шикинью
6
Шикинью
32
Хецце
10
Мартиньш
29
Наварро
29
Наварро
10
Мартиньш
22
Йоветич
56
Поденсе
56
Поденсе
22
Йоветич
9
Эль-Кааби
11
Эль-Араби
11
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
Арис
Олимпиакос
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
20
Невен Джурасек
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
21
Рубен Пардо
ЦП
77
Michalis Panagidis
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
14
Рубен Везо
ЦЗ
18
Куини
ПЗ
20
Жоао Карвалью
АП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
94
Лефтерис Хутесиотис
ВР
18
Валентино Фатторе
ПЗ
20
Невен Джурасек
ОП
8
Шейк Дукур
ОП
21
Рубен Пардо
ЦП
77
Michalis Panagidis
ЦП
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
14
Рубен Везо
ЦЗ
18
Куини
ПЗ
20
Жоао Карвалью
АП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Арис - Олимпиакос
1
1
Всего ударов по воротам
16
23
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
38
62
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
9
18
Офсайды
3
1
Количество передач
319
497
Сейвы
7
4
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
8
16
Удары из-за пределов штрафной
8
7
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Информация о матче
Главный судья:
Раде Обренович
Стадион:
Kleanthis Vikelides, Thessaloniki
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Россия
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