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Олимпиакос
ПАОК
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«ПАОК» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 18:36
0
ПАОК – «Брюгге»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:34
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
«Брюгге» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2024
11 апреля, 09:46
0
«Брюгге» – ПАОК: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 11 апреля
11 апреля, 09:07
0
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Последние матчи
Все
Олимпиакос
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
ПАОК
0 : 2
18.04.2024
Брюгге
Лига конференций, 1/4 финала
Брюгге
1 : 0
11.04.2024
ПАОК

Олимпиакос - ПАОК: обзор матча 21 апреля 2024

Олимпиакос
21.04.2024, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 6 тур
2 : 1
Матч завершен
Смотреть трансляцию
ПАОК
27' Куини
61' Ж. Мартиньш
90+2' М. Антонио
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Олимпиакос - ПАОК
Матч завершен
Замена
Рубен Везо ️️️️➡️️ Куини
90' +4
90' +2
ГОЛ! 2:1
Маркос Антонио
90'
Желтая карточка
Абдул Рахман Баба
Замена
Жоао Карвалью ️️️️➡️️ Андре Орта
85'
Замена
Аюб Эль-Кааби ️️️️➡️️ Фран Наварро
85'
78'
Замена
Маркос Антонио ️️️️➡️️ Тайсон
78'
Замена
Хонни Кастро ️️️️➡️️ Жоан Састре
Замена
Сантьяго Хецце ️️️️➡️️ Шикинью
78'
Замена
Георгиос Масурас ️️️️➡️️ Желсон Мартиньш
78'
74'
Замена
Штефан Шваб ️️️️➡️️ Суалихо Мейте
64'
Желтая карточка
Живко Живкович
63'
Желтая карточка
Андрия Живкович
63'
Желтая карточка
Магомед Оздоев
ГОЛ! 2:0
Желсон Мартиньш
61'
59'
Замена
Мбвана Саматта ️️️️➡️️ Брэндон
59'
Замена
Кирил Десподов ️️️️➡️️ Томас Мург
Желтая карточка
Нельсон Эбби
35'
ГОЛ! 1:0
Куини
27'
Пенальти не реализован
Даниэль Поденсе
27'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
36
Нельсон Эбби
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
(К) ЦЗ
18
Куини
ПЗ
8
Висенте Иборра
ЦП
5
Андре Орта
ЦП
6
Шикинью
АП
10
Желсон Мартиньш
ПВ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
29
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПАОК
42
Доминик Котарски
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
10
Томас Мург
ЦП
14
Андрия Живкович
(К) ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
27
Магомед Оздоев
ЦП
11
Тайсон
ЦФ
71
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Разван Луческу
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
14
Рубен Везо
ЦЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
20
Жоао Карвалью
АП
19
Георгиос Масурас
ЛВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
ПАОК
18
Живко Живкович
ВР
19
Хонни Кастро
ЛЗ
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
88
Маркос Антонио
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
33
Мбвана Саматта
ЦФ
4-2-2-2
88
Цолакис
27
Ричардс
36
Эбби
45
Рецос
18
Куини
8
Иборра
5
Орта
6
Шикинью
10
Мартиньш
29
Наварро
56
Поденсе
4-4-2
42
Котарски
23
Састре
16
Кедзиора
4
Кулиеракис
21
Баба
14
Живкович
8
Мейте
27
Оздоев
10
Мург
71
Брэндон
11
Тайсон
18
Куини
14
Рубен Везо
14
Рубен Везо
18
Куини
6
Шикинью
32
Хецце
32
Хецце
6
Шикинью
5
Орта
20
Карвалью
20
Карвалью
5
Орта
10
Мартиньш
19
Масурас
19
Масурас
10
Мартиньш
29
Наварро
9
Эль-Кааби
9
Эль-Кааби
29
Наварро
23
Састре
19
Кастро
19
Кастро
23
Састре
11
Тайсон
88
Антонио
88
Антонио
11
Тайсон
8
Мейте
22
Шваб
22
Шваб
8
Мейте
10
Мург
77
Десподов
77
Десподов
10
Мург
71
Брэндон
33
Саматта
33
Саматта
71
Брэндон
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
18
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Разван Луческу
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
18
Живко Живкович
ВР
20
Виейринья
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
6
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Разван Луческу
Статистика матча Олимпиакос - ПАОК
1
4
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
3
Нарушения
17
7
Офсайды
4
2
Количество передач
355
369
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
71
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Nogueira, Portugal
Стадион:
Георгиос Караискакис
Греция. Суперлига
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Текущие
Будущие
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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Россия
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