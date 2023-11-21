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ПАС Ламия
Олимпиакос
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Шапи забил 5-й гол в чемпионате Греции
1 апреля, 08:06
1
Дзагоев прокомментировал завершение карьеры в 33-летнем возрасте
21 ноября 2023, 14:41
1
⚡️ Дзагоев объявил о завершении карьеры в 33 года
21 ноября 2023, 14:02
7
Дзагоев хочет завершить карьеру после двух матчей за «ПАС Ламию»
21 ноября 2023, 00:18
1
Дзагоев дебютировал за «ПАС Ламию» – через три недели после перехода
20 октября 2023, 23:16
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
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Последние матчи
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ПАС Ламия
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
1 : 1
24.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
1 : 5
07.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче

ПАС Ламия - Олимпиакос: обзор матча 07 апреля 2024

ПАС Ламия
07.04.2024, воскресенье, 17:00
Греция. Суперлига, 4 тур
1 : 5
Матч завершен
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Олимпиакос
88' T. Lake
22' С. Йоветич
26' А. Эль-Кааби (П)
45+1' К. Пападопулос (АГ)
85' Ю. Эль-Араби
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол ПАС Ламия - Олимпиакос
Матч завершен
ГОЛ! 1:4
Toshio Lake
88'
85'
ГОЛ! 0:4
Юссеф Эль-Араби
71'
Замена
Жован Кабрал ️️️️➡️️ Желсон Мартиньш
71'
Замена
Висенте Иборра ️️️️➡️️ Андре Орта
Замена
Ставрос Василантонопулос ️️️️➡️️ Давид Симон
65'
Замена
Зоран Тошич ️️️️➡️️ Сотирис Цилулис
65'
Желтая карточка
Давид Симон
60'
58'
Замена
Рубен Везо ️️️️➡️️ Панайотис Рецос
58'
Замена
Юссеф Эль-Араби ️️️️➡️️ Аюб Эль-Кааби
46'
Замена
Куини ️️️️➡️️ Родиней
Замена
Theofanis Tzandaris ️️️️➡️️ Выкинтас Сливка
46'
45' +1
ГОЛ в свои ворота! 0:3
Кирякос Пападопулос
38'
Желтая карточка
Панайотис Рецос
26'
ГОЛ с пенальти! 0:2
Аюб Эль-Кааби
22'
ГОЛ! 0:1
Стеван Йоветич
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
55
Алексей Кошелев
ВР
16
Сидклей
ЛЗ
15
Давид Симон
ЦЗ
33
Георгиос Корнезос
ЦЗ
20
Кирякос Пападопулос
(К) ЦЗ
27
Калеб Станко
ОП
14
Выкинтас Сливка
ЦП
7
Кристофер Нуньес
АП
11
Рубен Мартинес
ЛВ
23
Сотирис Цилулис
ПВ
26
Toshio Lake
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
36
Нельсон Эбби
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
5
Андре Орта
ЦП
19
Георгиос Масурас
(К) ЛВ
10
Желсон Мартиньш
ПВ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
22
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
ПАС Ламия
24
Педру Амарал
ЛЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
6
Theofanis Tzandaris
ЦП
18
Зоран Тошич
ПВ
19
Flosard Malçi
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
14
Рубен Везо
ЦЗ
41
Жулиан Бьянсон
ПЗ
18
Куини
ПЗ
8
Висенте Иборра
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
17
Жован Кабрал
ЛВ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
29
Фран Наварро
ЦФ
4-1-1-3-1
55
Кошелев
16
Сидклей
33
Корнезос
20
Пападопулос
15
Симон
27
Станко
14
Сливка
11
Мартинес
7
Нуньес
23
Цилулис
26
4-1-1-2-2
88
Цолакис
23
Родиней
36
Эбби
45
Рецос
27
Ричардс
32
Хецце
5
Орта
10
Мартиньш
19
Масурас
22
Йоветич
9
Эль-Кааби
15
Симон
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
15
Симон
14
Сливка
6
6
14
Сливка
23
Цилулис
18
Тошич
18
Тошич
23
Цилулис
45
Рецос
14
Рубен Везо
14
Рубен Везо
45
Рецос
23
Родиней
18
Куини
18
Куини
23
Родиней
5
Орта
8
Иборра
8
Иборра
5
Орта
10
Мартиньш
17
Кабрал
17
Кабрал
10
Мартиньш
9
Эль-Кааби
11
Эль-Араби
11
Эль-Араби
9
Эль-Кааби
Остались в запасе
ПАС Ламия
Олимпиакос
24
Педру Амарал
ЛЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
19
Flosard Malçi
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
41
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Жоао Карвалью
АП
29
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
24
Педру Амарал
ЛЗ
5
Adam Tzanetopoulos
ЦЗ
19
Flosard Malçi
ЦФ
30
Vasilios Kontonikos
ЦФ
17
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
41
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Жоао Карвалью
АП
29
Фран Наварро
ЦФ
Главный тренер
Леонидас Воколос
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча ПАС Ламия - Олимпиакос
1
1
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
2
10
Владение мячом %
44
56
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
4
Нарушения
13
18
Офсайды
1
2
Количество передач
401
498
Сейвы
6
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
2
13
Удары из-за пределов штрафной
7
6
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Информация о матче
Главный судья:
Alexandros Tsakalidis, Greece
Стадион:
Dimotiko Athlitiko Kentro Lamias, Lamia
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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