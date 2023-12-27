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Панатинаикос
АЕК
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
Лодыгин сравнил сборную России со школой
17 марта, 13:51
0
Оздоев спас ПАОК в матче с АЕКом
7 апреля, 23:19
0
Болельщики АЕКа вывесили баннер, посвященный жертвам теракта в «Крокусе»
1 апреля, 12:59
0
Митай из «Локо»: «Фанаты угрожали нам переломать ноги»
27 марта, 18:37
5
Двукратный победитель Лиги чемпионов хотел назначить Слуцкого
27 декабря 2023, 16:38
1
Лига Европы. «Арис» разгромно проиграл «Бетису», несмотря на гол Кокорина; «Аталанта» с Миранчуком победила «Штурм» и другие результаты
10 ноября 2023, 01:01
0
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Панатинаикос
АЕК
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАОК
3 : 2
28.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
1 : 2
21.04.2024
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
АЕК
2 : 0
14.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 4 тур
АЕК
2 : 2
07.04.2024
ПАОК

Панатинаикос - АЕК: обзор матча 03 апреля 2024

Панатинаикос
03.04.2024, среда, 21:00
Греция. Суперлига, 3 тур
2 : 1
Матч завершен
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АЕК
32' Т. Бакасетас
34' Ф. Иоаннидис
5' Д. Вида
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Панатинаикос - АЕК
Матч завершен
Желтая карточка
Даниэль Мансини
90' +6
Желтая карточка
Тонни Вилена
90' +6
Желтая карточка
Самет Акайдын
90' +1
Замена
Рубен Перес ️️️️➡️️ Тасос Бакасетас
88'
Замена
Тонни Вилена ️️️️➡️️ Адам Гнезда Черин
88'
Желтая карточка
Фотис Иоаннидис
85'
Замена
Димитриос Лимниос ️️️️➡️️ Бернард
79'
Желтая карточка
Бернард
71'
70'
Замена
Нордин Амрабат ️️️️➡️️ Йенс Йонссон
Замена
Даниэль Мансини ️️️️➡️️ Беньямин Вербич
61'
57'
Замена
Мият Гачинович ️️️️➡️️ Стивен Цубер
57'
Замена
Серхио Араухо ️️️️➡️️ Петрос Манталос
57'
Замена
Эсекьель Понсе ️️️️➡️️ Леви Гарсия
57'
Замена
Орбелин Пинеда ️️️️➡️️ Дамьян Шиманьски
ГОЛ! 2:1
Фотис Иоаннидис
34'
ГОЛ! 1:1
Тасос Бакасетас
32'
27'
Желтая карточка
Йенс Йонссон
25'
Желтая карточка
Дамьян Шиманьски
5'
ГОЛ! 0:1
Домагой Вида
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
21
Тин Едвай
ЦЗ
94
Самет Акайдын
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
3
Хуанкар
ЦП
8
Тасос Бакасетас
АП
10
Бернард
ЛВ
77
Беньямин Вербич
ЛВ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
АЕК
30
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
10
Стивен Цубер
ЛП
19
Никлас Элиассон
ЛП
6
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
(К) ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Леви Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
4
Рубен Перес
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
17
Даниэль Мансини
ПВ
11
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
АЕК
39
Панайотис Гинис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
23
Роберт Любичич
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
22
Паоло Фернандес
АП
13
Орбелин Пинеда
ЛВ
5
Нордин Амрабат
ЦФ
14
Эсекьель Понсе
ЦФ
11
Серхио Араухо
ЦФ
3-1-2-3-1
69
Дронговски
21
Едвай
94
Акайдын
27
Коцирас
55
Арао
16
Гнезда Черин
3
Хуанкар
77
Вербич
8
Бакасетас
10
Бернард
7
Иоаннидис
4-1-4-1
30
Атанасиадис
2
Мукуди
21
Вида
12
Рота
28
Хаджусафи
6
Йонссон
10
Цубер
4
Шиманьски
20
Манталос
19
Элиассон
7
Гарсия
8
Бакасетас
4
Перес
4
Перес
8
Бакасетас
16
Гнезда Черин
52
Вилена
52
Вилена
16
Гнезда Черин
77
Вербич
17
Мансини
17
Мансини
77
Вербич
10
Бернард
11
Лимниос
11
Лимниос
10
Бернард
10
Цубер
8
Гачинович
8
Гачинович
10
Цубер
4
Шиманьски
13
Пинеда
13
Пинеда
4
Шиманьски
6
Йонссон
5
Амрабат
5
Амрабат
6
Йонссон
7
Гарсия
14
Понсе
14
Понсе
7
Гарсия
20
Манталос
11
Араухо
11
Араухо
20
Манталос
Остались в запасе
Панатинаикос
АЕК
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
31
Филип Джуричич
АП
29
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
39
Панайотис Гинис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
23
Роберт Любичич
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
2
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
31
Филип Джуричич
АП
29
Александер Еремеефф
ЦФ
Остались в запасе
39
Панайотис Гинис
ВР
18
Александр Калленс
ЦЗ
23
Роберт Любичич
ЦП
22
Паоло Фернандес
АП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Матиас Алмейда
Статистика матча Панатинаикос - АЕК
5
2
Всего ударов по воротам
11
19
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
39
61
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
1
11
Нарушения
12
12
Офсайды
2
0
Количество передач
340
515
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Показать полную статистику
Информация о матче
Главный судья:
Claudio Filipe Ruivo Pereira, Portugal
Стадион:
Апостолос Николаидис
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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