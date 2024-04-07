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Олимпиакос
Панатинаикос
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Определен победитель молодежной Лиги чемпионов
22 апреля, 22:06
0
Определились полуфинальные пары Лиги конференций
19 апреля, 01:03
1
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2024
18 апреля, 10:16
0
«Фенербахче» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/4 финала Лиги конференций, 18 апреля
18 апреля, 09:32
0
Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций
12 апреля, 00:12
0
Лодыгин: «Дам список игроков сборной России «Панатинаикосу», рассмотрим кого-нибудь»
19 марта, 08:28
0
Лодыгин рассказал, по чему скучает больше всего в Греции
18 марта, 14:14
0
Лодыгин ответил критикам своего возвращения в сборную России
18 марта, 10:25
2
Лодыгин рассказал о забавном разговоре с Карпиным
17 марта, 17:55
0
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Арис
0 : 2
07.04.2024
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Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
4 : 1
28.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
24.04.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 6 тур
Олимпиакос
2 : 1
21.04.2024
ПАОК
Лига конференций, 1/4 финала
Фенербахче
1 : 0
18.04.2024
Олимпиакос
Лига конференций, 1/4 финала
Олимпиакос
3 : 2
11.04.2024
Фенербахче
Греция. Суперлига, 8 тур
Панатинаикос
0 : 1
28.04.2024
Арис
Греция. Суперлига, 7 тур
АЕК
3 : 0
24.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 5
21.04.2024
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 5 тур
Панатинаикос
3 : 1
14.04.2024
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 4 тур
Арис
0 : 2
07.04.2024
Панатинаикос

Олимпиакос - Панатинаикос: обзор матча 10 марта 2024

Олимпиакос
10.03.2024, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 3
Матч завершен
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Панатинаикос
24' Д. Поденсе
41' Т. Бакасетас
45+4' Ф. Иоаннидис
70' Ф. Иоаннидис
Матч
Протокол
Статистика
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Протокол Олимпиакос - Панатинаикос
Матч завершен
90'
Желтая карточка
Рубен Перес
83'
Замена
Даниэль Мансини ️️️️➡️️ Тасос Бакасетас
83'
Замена
Филип Джуричич ️️️️➡️️ Бернард
83'
Замена
Андраж Шпорар ️️️️➡️️ Фотис Иоаннидис
Желтая карточка
Юссеф Эль-Араби
80'
Замена
Висенте Иборра ️️️️➡️️ Сантьяго Хецце
80'
Замена
Стеван Йоветич ️️️️➡️️ Даниэль Поденсе
80'
Желтая карточка
Давид Кармо
75'
75'
Замена
Витор Уго ️️️️➡️️ Себастьян Паласиос
Замена
Юссеф Эль-Араби ️️️️➡️️ Фран Наварро
73'
70'
ГОЛ! 1:3
Фотис Иоаннидис
Желтая карточка
Шикинью
66'
60'
Желтая карточка
Самет Акайдын
Замена
Константинос Фортунис ️️️️➡️️ Георгиос Масурас
59'
Замена
Шикинью ️️️️➡️️ Андре Орта
59'
55'
Желтая карточка
Филип Младенович
45' +4
ГОЛ! 1:2
Фотис Иоаннидис
41'
ГОЛ! 1:1
Тасос Бакасетас
Желтая карточка
Даниэль Поденсе
26'
ГОЛ! 1:0
Даниэль Поденсе
24'
Желтая карточка
Фран Наварро
20'
7'
Замена
Юрий Лодыгин ️️️️➡️️ Бартломей Дронговски
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
41
Жулиан Бьянсон
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
5
Андре Орта
ЦП
19
Георгиос Масурас
(К) ЛВ
29
Фран Наварро
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Панатинаикос
69
Бартломей Дронговски
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
94
Самет Акайдын
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
55
Виллиан Арао
ОП
4
Рубен Перес
(К) ЦП
16
Адам Гнезда Черин
ЦП
8
Тасос Бакасетас
АП
10
Бернард
ЛВ
34
Себастьян Паласиос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
36
Нельсон Эбби
ЦЗ
18
Куини
ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
8
Висенте Иборра
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
6
Шикинью
АП
22
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
20
Витор Уго
ЦЗ
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Зека
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
11
Димитриос Лимниос
ПВ
17
Даниэль Мансини
ПВ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Пасхалакис
3
Ортега
23
Родиней
16
Кармо
41
Бьянсон
32
Хецце
5
Орта
19
Масурас
56
Поденсе
9
Эль-Кааби
29
Наварро
3-1-2-3-1
69
Дронговски
27
Коцирас
94
Акайдын
25
Младенович
55
Арао
4
Перес
16
Гнезда Черин
34
Паласиос
8
Бакасетас
10
Бернард
7
Иоаннидис
32
Хецце
8
Иборра
8
Иборра
32
Хецце
19
Масурас
7
Фортунис
7
Фортунис
19
Масурас
5
Орта
6
Шикинью
6
Шикинью
5
Орта
56
Поденсе
22
Йоветич
22
Йоветич
56
Поденсе
29
Наварро
11
Эль-Араби
11
Эль-Араби
29
Наварро
69
Дронговски
12
Лодыгин
12
Лодыгин
69
Дронговски
34
Паласиос
20
Уго
20
Уго
34
Паласиос
10
Бернард
31
Джуричич
31
Джуричич
10
Бернард
8
Бакасетас
17
Мансини
17
Мансини
8
Бакасетас
7
Иоаннидис
9
Шпорар
9
Шпорар
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Олимпиакос
Панатинаикос
88
Константинос Цолакис
ВР
36
Нельсон Эбби
ЦЗ
18
Куини
ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Зека
ЦП
11
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
88
Константинос Цолакис
ВР
36
Нельсон Эбби
ЦЗ
18
Куини
ПЗ
74
Андреас Ндой
ОП
Остались в запасе
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Зека
ЦП
11
Димитриос Лимниос
ПВ
29
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Олимпиакос - Панатинаикос
5
3
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
54
46
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
8
5
Нарушения
13
10
Офсайды
0
2
Количество передач
400
364
Сейвы
3
2
Точность передач %
76
76
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
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Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер (Нидербюль)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Греция. Суперлига
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Греция. Суперлига, 7 тур
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- : -
11.05.2024
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- : -
11.05.2024
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- : -
11.05.2024
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ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
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- : -
12.05.2024
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Атромитос
- : -
11.05.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
- : -
11.05.2024
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Пансерраикос
- : -
11.05.2024
Кифисиас
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
- : -
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига. группа A, 5 тур, 5 тур
ПАОК
- : -
12.05.2024
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