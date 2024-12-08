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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Ботафого - Сан-Паулу
Ботафого - Сан-Паулу: обзор матча 08 декабря 2024
Ботафого
08.12.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Сан-Паулу
37'
Д. Саварино
90+2'
Грегоре
63'
В. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ботафого - Сан-Паулу
ГОЛ! 2:1!
Грегоре
90'
+2
90'
Замена
R. Francisco
️️️️
В. Гомес
Замена
Рафаэл
️️️️
Л. Энрике
90'
82'
Замена
M.
️️️️
А. Силва
Замена
Тикиньо
️️️️
И. Жезус
81'
Замена
Ч. Че
️️️️
Т. Алмада
81'
Замена
М. Мартинс
️️️️
Д. Саварино
68'
Замена
Аллан
️️️️
М. Фрейтас
68'
63'
ГОЛ! 1:1!
В. Гомес
59'
Замена
М. Араухо
️️️️
И. Винисиус
ГОЛ! 1:0!
Д. Саварино
Пас отдал
И. Жезус
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ботафого
12
Джон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
21
Маршал
ЛЗ
34
Адриэлсон
ЦЗ
4
Матео Понте
ПЗ
40
Грегоре
ОП
17
Марлон Фрейтас
(К)
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
23
Тиаго Алмада
АП
11
Луис Энрике
ПВ
11
Игор Жезус
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Сан-Паулу
13
Жандрей
ВР
36
Патрик
ЛЗ
15
Алан Франко
ЦЗ
4
Руан
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
11
Родриго Нестор
(К)
ЦП
5
Santiago Longo
ЦП
35
Sabino
ЦФ
7
Виллиам Гомес
ЦФ
17
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Ботафого
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Матеус Мартинс
ЛВ
15
Данило
ОП
25
Аллан
ЦП
10
Оскар Ромеро
ЦП
3
Че Че
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
Сан-Паулу
50
Юнг
ВР
23
Рафаэл
ВР
34
Igão
ЦЗ
30
Moreira
ЦЗ
25
Алиссон
ЛВ
20
Родригиньо
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
15
Микель Араухо
АП
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
49
Ryan Francisco
ЦФ
4-2-1-2-1
12
Джон
21
Маршал
13
Теллес
34
Адриэлсон
4
Понте
40
Грегоре
17
Фрейтас
11
Саварино
23
Алмада
11
Энрике
11
Жезус
4-3-3
13
Жандрей
18
Винисиус
15
Франко
4
Руан
36
Патрик
8
Антонио
11
Нестор
5
17
Силва
7
Гомес
35
11
Энрике
2
Рафаэл
2
Рафаэл
11
Энрике
17
Фрейтас
25
Аллан
25
Аллан
17
Фрейтас
23
Алмада
3
Че Че
3
Че Че
23
Алмада
11
Саварино
11
Мартинс
11
Мартинс
11
Саварино
11
Жезус
9
Тикиньо
9
Тикиньо
11
Жезус
17
Силва
30
30
17
Силва
18
Винисиус
15
Араухо
15
Араухо
18
Винисиус
7
Гомес
49
49
7
Гомес
Остались в запасе
Ботафого
Сан-Паулу
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
50
Юнг
ВР
23
Рафаэл
ВР
34
Igão
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
25
Алиссон
ЛВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
Главный тренер
Луис Субельдия
Остались в запасе
25
Роберто Фернандес
ВР
66
Куябано
ЛЗ
5
Лукас Халтер
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Оскар Ромеро
ЦП
33
Карлос Эдуардо
АП
7
Жуниор Сантос
ПВ
Остались в запасе
50
Юнг
ВР
23
Рафаэл
ВР
34
Igão
ЦЗ
20
Родригиньо
ЦП
37
Лукас Феррейра
ЦП
25
Алиссон
ЛВ
16
Дамиан Бобадилья
ЦФ
37
Энрике Кармо
ЦФ
Главный тренер
Артур Жорже Аморим
Главный тренер
Луис Субельдия
Статистика матча Ботафого - Сан-Паулу
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
0
Нарушения
8
3
Офсайды
1
0
Количество передач
504
600
Сейвы
0
5
Точность передач %
92
90
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.32
Матчи команд
Ботафого
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сантос
- : -
03.12.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
1 : 2
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Ремо
2 : 1
29.10.2026
Ботафого
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 38 тур
Атлетико Паранаэнсе
- : -
03.12.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 37 тур
Сан-Паулу
3 : 1
27.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
1 : 1
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Информация о матче
Главный судья:
Андерсон Даронко
Стадион:
Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro
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