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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коринтианс - Васко да Гама
Коринтианс - Васко да Гама: обзор матча 24 ноября 2024
Коринтианс
24.11.2024, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 35 тур
3 : 1
Завершен
Васко да Гама
11'
Г. Энрике
15'
Р. Гарро
24'
Р. Гарро
76'
Х. Луис Родригес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коринтианс - Васко да Гама
Замена
Шарлес
️️️️
Р. Гарро
90'
+1
86'
Желтая карточка
У. Моура
85'
Желтая карточка
Х. Луис Родригес
85'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
П. Галдамес
Замена
А. Сантана
️️️️
Раниэле
83'
Замена
П. Рауль
️️️️
Т. Магно
79'
Замена
И. Коронадо
️️️️
А. Каррильо
79'
Замена
П. Энрике
️️️️
А. Ромеро
79'
76'
ГОЛ! 3:1!
Х. Луис Родригес
Пас отдал
Ж. Виктор
Желтая карточка
А. Рамальо
68'
67'
Желтая карточка
Жаир
51'
Желтая карточка
П. Галдамес
46'
Замена
Жаир
️️️️
П. Вегетти
46'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Д. Пайет
31'
Замена
Э. Родригес
️️️️
П. Энрике
31'
Замена
Майкон
️️️️
L.
ГОЛ! 3:0!
Р. Гарро
Пас отдал
А. Ромеро
24'
ГОЛ! 2:0!
Р. Гарро
Пас отдал
А. Ромеро
15'
ГОЛ! 1:0!
Г. Энрике
Пас отдал
Р. Гарро
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коринтианс
1
Уго Соуза
ВР
21
Матеус Биду
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
13
Густаво Энрике
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Анхел Ромеро
(К)
ЛВ
11
Таллес Магно
ЛВ
14
Раниэле
ОП
7
Брено Бидон
ЦП
8
Родриго Гарро
АП
19
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Васко да Гама
1
Лео Жардим
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
3
Лео
ЦЗ
96
Пауло Энрике
ПЗ
2
Хосе Луис Родригес
ПЗ
4
Пабло Галдамес
ОП
5
Уго Моура
ОП
12
Leandrinho
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
19
Пабло Вегетти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Коринтианс
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
35
Шарлес
ЦП
77
Игор Коронадо
АП
18
Педро Рауль
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
56
Guilherme Inácio
ЦФ
Васко да Гама
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Майкон
ЦЗ
16
Жан Менезес
ЛВ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
15
Juan Sforza
ЦП
8
Жаир
ЦП
8
Максим Домингес
АП
11
Алекс Тейшейра
АП
25
Эмерсон Родригес
ПП
37
Райан Витор
ПВ
4-1-1-3-1
1
Соуза
21
Биду
5
Рамальо
13
Энрике
2
Матеузиньо
14
Раниэле
7
Бидон
11
Магно
8
Гарро
19
Каррильо
11
Ромеро
3-4-1-1-1
1
Жардим
96
Энрике
4
Виктор
3
Лео
2
Родригес
4
Галдамес
5
Моура
6
Питон
12
10
Пайет
19
Вегетти
14
Раниэле
80
Сантана
80
Сантана
14
Раниэле
8
Гарро
35
Шарлес
35
Шарлес
8
Гарро
19
Каррильо
77
Коронадо
77
Коронадо
19
Каррильо
11
Магно
18
Рауль
18
Рауль
11
Магно
11
Ромеро
7
Энрике
7
Энрике
11
Ромеро
12
3
Майкон
3
Майкон
12
19
Вегетти
8
Жаир
8
Жаир
19
Вегетти
4
Галдамес
11
Тейшейра
11
Тейшейра
4
Галдамес
96
Энрике
25
Родригес
25
Родригес
96
Энрике
10
Пайет
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Пайет
Остались в запасе
Коринтианс
Васко да Гама
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
56
Guilherme Inácio
ЦФ
Главный тренер
Рамон Диас
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Остались в запасе
33
Матеус Донелли
ВР
46
Уго Фариас
ЛЗ
25
Кака
ЦЗ
23
Фагнер
ЦЗ
33
Лео Мана
ПЗ
70
Хосе Мартинес
ОП
56
Guilherme Inácio
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
12
Виктор Луис
ЛЗ
3
Роберт Рохас
ЦЗ
15
Juan Sforza
ЦП
8
Максим Домингес
АП
16
Жан Менезес
ЛВ
37
Райан Витор
ПВ
Главный тренер
Рамон Диас
Главный тренер
Рафаэл Пайва
Статистика матча Коринтианс - Васко да Гама
1
4
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
6
Нарушения
8
14
Офсайды
1
0
Количество передач
494
337
Сейвы
1
5
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
10
3
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
9
6
xG (ожидаемые голы)
1.2
0.27
Матчи команд
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Минейро
- : -
30.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 21 тур
Шапекоэнсе
0 : 2
15.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Информация о матче
Главный судья:
Davi de Oliveira Lacerda, Brazil
Стадион:
Нео Кимика Арена
Новости команд
Все
Коринтианс
Васко да Гама
Серия A: шансы «Атлетико Минейро» и «Васко да Гамы» на победу в матче 37-го тура
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